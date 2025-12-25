خبرگزاری کار ایران
به مناسبت سالروز میلاد حضرت عیسی و آغاز سال نو میلادی صورت گرفت؛

پیام تبریک پزشکیان به رهبر کاتولیک‌های جهان

پیام تبریک پزشکیان به رهبر کاتولیک‌های جهان
رئیس جمهور فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم و آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶ را به پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان تبریک گفت.

به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم و آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶به پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان تصریح کرد: در عصر حاضر که جنایات ابرقدرت‌ها به واسطه قدرت نامحدودشان، جامعه جهانی را به سوی جنگ و تباهی سوق می‌دهد، حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است. لذا با اقدامات موثر دولت‌مردان و اندیشمندان غیروابسته به مداخله‌گران عرصه نفوذ و ثروت، می‌توان مسیری جدید در جهت تحقق صلح، امنیت و آزادی برای تمامی ملت‌های ستمدیده و مظلوم یافت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

عالی‌جناب پاپ لئوی چهاردهم

رهبر محترم کاتولیک‌های جهان

فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم و آغاز سال نو میلادی 2026 را به جناب‌عالی صمیمانه تبریک می‌گویم.

میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، یادآور خصایص معنوی ایشان از جمله آزادگی، ظلم‌ستیزی و مهرورزی است که در قرآن کریم نیز مورد ستایش قرار گرفته است. امیدوارم با تاسی به فرامین الهی و آموزه‌های گرانسنگ، انبیاء شاهد تحقق عدالت، صلح و آزادی در سراسر گیتی باشیم.

در عصر حاضر که جنایات ابرقدرت‌ها به واسطه قدرت نامحدودشان، جامعه جهانی را به سوی جنگ و تباهی سوق می‌دهد، حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است. لذا با اقدامات موثر دولت‌مردان و اندیشمندان غیروابسته به مداخله‌گران عرصه نفوذ و ثروت، می‌توان مسیری جدید در جهت تحقق صلح، امنیت و آزادی برای تمامی ملت‌های ستمدیده و مظلوم یافت.

از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن‌جناب، سعادت پیروان حضرت مسیح (ع) و برقراری صلح و آرامش در سراسر جهان را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
