به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در این دیدار که وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشت، ضمن تسلیت مجدد درگذشت اشرف بروجردی گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی پایبندی ایشان به تفکر و گفتمانی بود که به آن تعلق داشت.



وی با یادآوری خدمات مرحومه بروجردی در زمان حضور در وزارت کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: دغدغه‌مندی خانم بروجردی نسبت به مسائل جامعه بسیار حائز اهمیت بود و نشان از اشراف عمیق ایشان به تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور داشت.



در این دیدار خانواده مرحومه بروجردی از پیام معاون اول رئیس‌جمهور و حضور او در جمع آنها قدردانی کردند.

