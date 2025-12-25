خبرگزاری کار ایران
عارف در دیدار با خانواده اشرف بروجردی:

پایبندی به تفکر و گفتمان از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی بود

معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در منزل مرحومه اشرف بروجردی با همسر و فرزندان او دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در این دیدار که وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشت، ضمن تسلیت مجدد درگذشت اشرف بروجردی گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی پایبندی ایشان به تفکر و گفتمانی بود که به آن تعلق داشت.

وی با یادآوری خدمات مرحومه بروجردی در زمان حضور در وزارت کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: دغدغه‌مندی خانم بروجردی نسبت به مسائل جامعه بسیار حائز اهمیت بود و نشان از اشراف عمیق ایشان به تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور داشت.

در این دیدار خانواده مرحومه بروجردی از پیام معاون اول رئیس‌جمهور و حضور او در جمع آنها قدردانی کردند.

 

