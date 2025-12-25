خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عظیمی‌راد:

پایش سه‌ساله، شرط تداوم مصوبه افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان است

پایش سه‌ساله، شرط تداوم مصوبه افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان است
کد خبر : 1732770
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از رئیس‌جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان را اقدامی هوشمندانه برای بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان جامانده از ورود به دانشگاه فرهنگیان دانست و بر ضرورت پایش نتایج این مصوبه طی سه سال آینده تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، احسان عظیمی راد با اشاره به دغدغه رئیس‌جمهور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس نسبت به استفاده از ظرفیت نخبگان و جوانان توانمند، گفت: بخشی از افراد نخبه و مستعد کشور در سال‌های گذشته صرفاً به دلیل محدودیت سنی ۲۴ سال، امکان حضور در آزمون دانشگاه فرهنگیان را نداشتند و این مصوبه فرصتی فراهم کرد تا این گروه بتوانند توانمندی خود را محک بزنند و وارد فرآیند تربیت معلم شوند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این تصمیم با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و امضای جسورانه رئیس‌جمهور نهایی شد که جای قدردانی دارد؛ ابلاغیه صادر شده از سوی رئیس‌جمهور، از نظر محتوایی بسیار دقیق و هوشمندانه تنظیم شده است؛ به‌گونه‌ای که مقرر شده افزایش سقف سنی تا ۳۰ سال، به‌صورت آزمایشی و طی سه سال آینده، یعنی از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، ادامه داد: طبق این مصوبه، پس از پایان دوره سه‌ساله، پایش و ارزیابی دقیقی از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش‌وپرورش انجام خواهد شد تا میزان اثربخشی، کیفیت جذب و پیامدهای این تصمیم بررسی شود و بر اساس گزارش‌های حاصل، درباره استمرار یا اصلاح آن تصمیم‌گیری شود.

عظیمی‌راد با بیان اینکه افزایش سن تا ۳۰ سال از منظر علمی می‌تواند به حضور نیروهای جوان، توانمند و نخبه در آموزش‌وپرورش کمک کند، تصریح کرد: اینکه پس از یک بازه زمانی مشخص، این سیاست مورد بازبینی قرار گیرد، کاملاً معقول و منطقی بوده و حتی ممکن است در آینده، بر اساس نیازهای نظام آموزشی، تصمیمات جدیدی از جمله کاهش سن استخدامی اتخاذ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، محتوای ابلاغ رئیس‌جمهور را تصمیمی درست، آینده‌نگر و هوشمندانه می‌دانم که می‌تواند در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت کشور اثرگذار باشد

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا