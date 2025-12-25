به گزارش ایلنا، احسان عظیمی راد با اشاره به دغدغه رئیس‌جمهور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس نسبت به استفاده از ظرفیت نخبگان و جوانان توانمند، گفت: بخشی از افراد نخبه و مستعد کشور در سال‌های گذشته صرفاً به دلیل محدودیت سنی ۲۴ سال، امکان حضور در آزمون دانشگاه فرهنگیان را نداشتند و این مصوبه فرصتی فراهم کرد تا این گروه بتوانند توانمندی خود را محک بزنند و وارد فرآیند تربیت معلم شوند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این تصمیم با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و امضای جسورانه رئیس‌جمهور نهایی شد که جای قدردانی دارد؛ ابلاغیه صادر شده از سوی رئیس‌جمهور، از نظر محتوایی بسیار دقیق و هوشمندانه تنظیم شده است؛ به‌گونه‌ای که مقرر شده افزایش سقف سنی تا ۳۰ سال، به‌صورت آزمایشی و طی سه سال آینده، یعنی از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، ادامه داد: طبق این مصوبه، پس از پایان دوره سه‌ساله، پایش و ارزیابی دقیقی از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش‌وپرورش انجام خواهد شد تا میزان اثربخشی، کیفیت جذب و پیامدهای این تصمیم بررسی شود و بر اساس گزارش‌های حاصل، درباره استمرار یا اصلاح آن تصمیم‌گیری شود.

عظیمی‌راد با بیان اینکه افزایش سن تا ۳۰ سال از منظر علمی می‌تواند به حضور نیروهای جوان، توانمند و نخبه در آموزش‌وپرورش کمک کند، تصریح کرد: اینکه پس از یک بازه زمانی مشخص، این سیاست مورد بازبینی قرار گیرد، کاملاً معقول و منطقی بوده و حتی ممکن است در آینده، بر اساس نیازهای نظام آموزشی، تصمیمات جدیدی از جمله کاهش سن استخدامی اتخاذ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، محتوای ابلاغ رئیس‌جمهور را تصمیمی درست، آینده‌نگر و هوشمندانه می‌دانم که می‌تواند در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت کشور اثرگذار باشد

