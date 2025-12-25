رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران منصوب شد

به گزارش ایلنا،طی آیینی با حضور قائم مقام رئیس کل دادگستری و مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، رئیس اداره تصفیه امو ورشکستگی دادگستری استان تهران معارفه شد.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران، بر لزوم مدیریت هوشمندانه پرونده‌های ورشکستگی با هدف بازگشت اموال به شرکت، حفظ تولید و اشتغال، پیشگیری از انحلال و توقف تولید تأکید کرد.

شاکرمی پس از استماع گزارش‌ها و مشکلات مطرح شده توسط مدیریت سابق و راهبرد‌های رئیس جدید این اداره، بر پیگیری جدی برخی پرونده‌های کلان ورشکستگی و بکارگیری راهکار‌های قانونی، تأکید کرد و اظهار داشت: نباید به دنبال تکمیل پروسه غلط باشیم، بلکه باید موضوع را به شکل قانونمند مدیریت کنیم.

اولویت واگذاری به سهامداران دارای اهلیت

قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران، در خصوص واگذاری شرکت‌های ورشکسته، بر اهمیت "اهلیت خریداران" تأکید کرد و افزود: اهلیت در موضوعات معاملات و خرید کارخانه‌ها بسیار مهم است؛ اگر خریدار اهلیت داشته باشد، یعنی توانایی، شایستگی و کننده کار باشد، قطعاً می‌تواند موفق باشد و مشکلات آن کارخانه یا شرکت را حل کند.

شاکرمی در ادامه بیان کرد: در بحث مزایده و فروش، اولویت باید با سهامداران و افرادی باشد که خودشان تقاضای خرید دارند و توانایی احیای شرکت را دارند.

وی تصریح کرد: اگر خود سهامداران خریدار باشند و بتوانند آن مجموعه را فعال نموده و احیا کنند و کار را ادامه دهند، شاید راه بهتری باشد تا اینکه فرد دیگر و غیر مجرب وارد شود و روند مسائل و مشکلات پس از مدتی آزمون و خطا بازگشته و تکرار شود.

هشدار نسبت به تبعات اقتصادی و لزوم حمایت از تولید

حاجی رضا شاکرمی در بخش دیگری از این مراسم، با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و مسائل اقتصادی، دلیل این تمرکز را وجود مسائل داخلی و بیرونی مؤثر بر معیشت مردم و وضعیت اقتصادی دانست.

وی با ارائه هشداری جدی در مورد تبعات اقتصادی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: نباید اجازه بدهیم مسائل مربوط به فقر اجتماعی و اقتصادی ما به میزانی برسد که از نظر استاندارد‌های بین‌المللی جامعه را در تله فقر گرفتار نماید.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان، وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی را در زمینه حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی بسیار حیاتی دانست و تأکید کرد: همه باید در حوزه مسئولیت خود تلاش کنند تا اشتغال افراد حفظ و از بیکار شدن حتی یک نفر نیز جلوگیری شود. حفظ اشتغال در شرایط کنونی کشور یک اولویت است.

محمدعلی نوابی، مدیر کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه نیز در آیین معارفه رئیس جدید اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران گفت: این اداره نقش مهمی در اقتصاد ملی و حفظ و احیای واحد‌های تولیدی ورشکسته دارد.

وی خواستار تقویت همکاری و هماهنگی بیشتر در اجرای سیاست‌ها و اقدامات شد و بر اهمیت نقش نظارتی این اداره کل تاکید کرد.

نوابی در پایان، از زحمات مدیر سابق و همکاران اداره تصفیه استان تهران تشکر و برای رئیس جدید آرزوی توفیق و سلامتی کرد.

در این مراسم از تلاش‌ها و خدمات بابک ترکی تقدیر شد و مجید کامیاب به عنوان رئیس جدید اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران حکم انتصاب خود را دریافت کرد.

