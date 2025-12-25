عراقچی وارد اصفهان شد

به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه ۴ دی وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد و از سوی استاندار و جمعی از مسئولان این استان مورد استقبال قرار گرفت.

این سفر در راستای هماهنگی و رایزنی با بدنه اجرایی و اقتصادی استان انجام شده و هدف از این سفر یک‌روزه، انجام برنامه‌های متنوعی همچون نشست با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی و برگزاری جلسه با مجمع کارآفرینان، شرکت در جلسه شورای تأمین استان، حضور و سخنرانی در مراسم بزرگداشت استاد سید علی‌اکبر پرورش است که این مراسم پس از نماز مغرب و عشاء در حسینیه بنی فاطمه برگزار می‌شود.

