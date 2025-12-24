خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص لایحه بودجه‌ای دولت را تأیید کرد

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص لایحه بودجه‌ای دولت را تأیید کرد
کد خبر : 1732650
لینک کوتاه کپی شد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را مطابق با سیاست‌های کلی نظام دانست.

به گزارش ایلنا، جلسه فوق‌العاده هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار بررسی «لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» به ریاست ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده یک «لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی»، مغایرت‌های اعلامی هیأت عالی نظارت را مرتفع کرده بود لذا اعضای هیأت عالی نظارت مجمع این لایحه را مطابق با سیاست‌های کلی نظام دانستند.

با نهایی شدن این قانون، دولت در جریان ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس تنها دو جدول اعداد –ارقام و الزامات بودجه را برای بررسی به مجلس ارسال خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا