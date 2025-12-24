نمایندگی ایران در سازمان ملل:
غنیسازی صفر، ضربالاجل و اجبار، مذاکره محسوب نمیشوند
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل اعلام کرد: غنیسازی صفر، ضربالاجل و اجبار حتی اگر در پوشش واژگان دیپلماتیک عرضه شوند، مذاکره محسوب نمیشوند.
به گزارش ایلنا، نمایندگی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی افزود: شنیدن درسهایی درباره «دیپلماسی» از سوی طرفی که خود بهصراحت به نقش محوریاش در فراهمسازی و هماهنگی جنگ رژیم اسرائیل علیه ایران اذعان میکند، مایه شگفتی است.
این نمایندگی تصریح کرد: غنیسازی صفر، ضربالاجل و اجبار حتی اگر در پوشش واژگان دیپلماتیک عرضه شوند، مذاکره محسوب نمیشوند؛ بلکه صرفاً تأیید میکنند که هدف، تسلیم است نه توافق. موضع ایران بر حاکمیت قانون استوار است، نه حاکمیت قدرت.
مورگان اورتگاس، نماینده ایالات متحده آمریکا روز سهشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ با تکرار ادعاهای بی پایه و اساس درباره دلایل بن بست به وجود آمده در مذاکرات رفع تحریم ایران گفت: ایالات متحده همچنان برای گفتگوهای رسمی با ایران آماده است؛ اما فقط در صورتی که تهران آماده گفتگویی مستقیم و معنادار باشد.
این مقام آمریکایی با بیان این ادعا که آمریکا میخواهد این موضوع را برای همه روشن کند که همچنان آماده گفتوگوهای رسمی با ایران است، مدعی شد: «مذاکره با تهران تنها در صورتی امکانپذیر است که مستقیم و معنادار باشد؛ البته که ما اینجا و در ملأ عام مذاکره نخواهیم کرد.»
او خطاب به امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل مدعی شد: «بسیار صریح بگویم، اصل اساسی ما این است که هیچ غنیسازی نباید داخل ایران انجام شود. شما به جای گرفتن دست دیپلماسی، همچنان دست خود را در آتش نگه میدارید؛ جناب، از آتش فاصله بگیرید و دست دیپلماسی رئیسجمهور ترامپ را که به سوی شما دراز شده است، بگیرید.»
تحریف واقعیات میان تهران - واشنگتن از سوی این نماینده آمریکا در حالی است که ایالات متحده در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری را به کار گرفت و سردار شهید قاسم سلیمانی را به شهادت رساند و در دور دوم ریاست جمهوری او نیز، همسو با اسرائیل به خاک ایران تجاوز کرد.
سفیر ایران در سازمان ملل نیز در پاسخ به این نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت: در خصوص اظهارات نماینده ایالات متحده، ما از هرگونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال میکنیم. با این حال، اصرار بر سیاست موسوم به «غنیسازی صفر» کاملاً مغایر با حقوقی است که ایران بهعنوان عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (ان پی تی) از آن برخوردار است.
ایروانی تاکید کرد: این رویکرد نشان میدهد که آنان در پی مذاکرات منصفانه نیستند، بلکه قصد دارند نیات از پیش تعیینشده خود را بر ایران تحمیل کنند. ایران نه در برابر فشار یا ارعاب سر فرود خواهد آورد و نه اجازه خواهد داد در عرصه بینالمللی مورد باجخواهی قرار گیرد. سپاسگزارم.