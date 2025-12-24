لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی تایید شد

به گزارش ایلنا هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در شبکه ایکس نوشت:

‏«لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی که در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

بر اساس این گزارش، این لایحه دو فوریتی به ساز و کار بودجه نویسی باز می گشت و بر اساس آن دولت هر ساله مکلف می شود بودجه سنواتی را در چارچوب احکام مصوب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

گفتنی است لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ روز گذشته توسط رئیس‌ جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

انتهای پیام/