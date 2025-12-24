به گزارش خبرنگار ایلنا، در دومین روز تور رسانه‌ای و در حاشیه بازدید میدانی از اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی در مناطق کم‌برخوردار، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با حضور برخط در این برنامه، درباره اهداف، روند اجرا و آثار اجتماعی این طرح توضیح داد.

وی درباره برگزاری ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان به‌صورت آنلاین و استقرار دفاتر خدمات قضایی سیار گفت: هدف اصلی این طرح، کاهش رنج و سختی مردم، به‌ویژه خانواده‌های زندانیان بوده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: این اقدام با حمایت کامل رئیس قوه قضاییه آغاز شد و آثار اجتماعی مثبت و ملموسی به همراه داشته است. هم‌زمان با برگزاری این ملاقات‌ها، مسئولان قضایی استان‌ها از جمله دادستان‌ها و معاونان قضایی نیز در محل حاضر می‌شوند و همین حضور میدانی باعث شده است پیگیری موضوعاتی مانند مرخصی، آزادی مشروط و سایر درخواست‌های قانونی زندانیان با جدیت بیشتری انجام شود.

کاظمی‌فرد ادامه داد: در گذشته مواردی وجود داشت که زندانیان سال‌ها امکان دیدار با خانواده خود را نداشتند، اما به لطف این طرح، این فاصله‌ها به شکل محسوسی کاهش یافته و خانواده‌ها می‌توانند با زندانیان خود به‌صورت آنلاین دیدار داشته باشند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تأکید کرد: این طرح به هیچ‌وجه جنبه نمایشی ندارد و هدف ما جلب توجه رسانه‌ای نبوده است، بلکه کاهش آلام مردم مدنظر بوده است. خراسان جنوبی به دلیل گستردگی جغرافیایی، یکی از استان‌هایی است که اجرای این طرح در آن اثرگذاری ویژه‌ای داشته و در حال حاضر این برنامه در ۱۵ استان کشور در حال اجراست.

وی همچنین نقش رسانه‌ها را در مستندسازی این اقدامات مهم دانست و از خبرنگاران خواست صرفاً به انتشار خبر اکتفا نکنند و با تولید مستندهای کوتاه، تأثیر واقعی این طرح را در زندگی مردم و زندانیان به تصویر بکشند.

کاظمی‌فرد گفت: حتی یک لپ‌تاپ و یک بستر الکترونیکی می‌تواند دریچه‌ای برای تحول در ارتباط زندانیان با خانواده‌ها و مسئولان باشد.

وی با ارائه آمارهایی از اجرای طرح گفت: این برنامه از حدود سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تاکنون در بیش از ۲۵۰۰ نقطه کشور اجرا شده است. در مجموع، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار عملیات خدماتی در قالب این طرح انجام شده که شامل ملاقات خانواده‌ها با زندانیان، ثبت دادخواست و شکواییه، ثبت‌نام ثنا، ارائه لوایح و پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عامه بوده است.

کاظمی‌فرد ادامه داد: در کنار خدمات قضایی، مشکلات ثبتی، پزشکی قانونی و حتی مسائل معیشتی مردم نیز با حضور مسئولان مربوطه در محل پیگیری می‌شود که همین رویکرد جامع، اثرگذاری طرح را افزایش داده است.

در جریان این بازدید میدانی، مسئولان قضایی حاضر با بررسی برخی پرونده‌های خاص، دستورات لازم برای پیگیری سریع‌تر مشکلات مردم و زندانیان را صادر کردند و بر تداوم و گسترش این طرح در سایر استان‌ها تأکید شد.

