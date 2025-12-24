خبرگزاری کار ایران
رئیس دادگستری استان خراسان جنوبی:

پرداخت مطالبات ۷۴ کشاورز زیرکوهی با گذشت ۲۰ درصدی طلب‌ها

رئیس دادگستری استان خراسان جنوبی از پرداخت مطالبات ۷۴ نفر از کشاورزان شهرستان زیرکوه در قالب صلح و سازش خبر داد و گفت: امروز مطالبات ۷۴ نفر از طلبکاران پرداخت می‌شود. آن‌ها ۲۰ درصد از اصل طلب خود را می‌بخشند و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نمی‌کنند. وجوه مورد مطالبه این عزیزان به حساب آنان واریز شده و رسید پرداخت وجه نیز ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر عبداللهی، رئیس دادگستری استان خراسان جنوبی، در جلسه صلح و سازش شهرستان زیرکوه که صبح امروز و در دومین روز از پانزدهمین تور بازدید خبرنگاران برگزار شد، گفت: کلامی منسوب به یکی از معصومین(ع) وجود دارد که فرموده‌اند هر کس گره‌ای از کار مردم بگشاید، خداوند متعال برترین ثواب را برای او ثبت می‌کند؛ به این معنا که شش هزار حسنه برای او می‌نویسد، شش هزار سیئه از اعمال زشتش را محو می‌کند و علاوه بر آن، برترین ثوابی که در متون دینی و شرعی ذکر شده و عبارت از طواف خانه خداست، ثواب ده طواف مقبول را به او عنایت می‌کند.

وی با اشاره به این جلسه صلح و سازش ادامه داد: فردی وارد بازار دادوستد، تجارت و معامله شده و اموالی را از کشاورزان خریداری کرده است، اما به دلیل تکانه‌های اقتصادی و شاید عدم تدبیر در انجام امور، نتوانسته است مطالبات به‌حق این کشاورزان را که با یُمن و عرق جبین به دست آورده‌اند، پرداخت کند.

عبداللهی خطاب به کشاورزان حاضر در این جلسه گفت: از اینکه با این انسجام، اتحاد، رفاقت و صمیمیت، در آرامش این مسجد و خانه خدا حضور پیدا کرده‌اید و این نشست را با کرامت و مناعت انسانی که شایسته مردم خراسان جنوبی است برگزار کرده‌اید، قدردانی می‌کنم. شما می‌توانستید در این پرونده مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کنید اما این کار را انجام ندادید و نه‌تنها خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکردید، بلکه با وجود استضعاف و محرومیتی که در این نقطه از ایران اسلامی وجود دارد و نیازهایی که دارید، با مناعت طبع از ۲۰ درصد از طلب خود نیز گذشت و صرف‌نظر کردید.

رئیس دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: در این پرونده، فردی اقدام به خرید اقلام کشاورزی و اموال مردم کرده است، اما در اثر تکانه‌های اقتصادی و شاید عدم تدبیر در معاملاتی که انجام داده، نتوانسته است دین خود را به این افراد ادا کند. در این پرونده، ۱۰۲ نفر اموال خود که شامل محصولات کشاورزی بوده را فروخته‌اند، اما به حق و طلب خود نرسیده‌اند.

وی ادامه داد: در فرآیند قبلی، رضایت ۲۸ نفر از شاکیان از طریق صلح و سازش اخذ شده است؛ به‌طوری‌که چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان از مطالبات طلبکاران وصول و به آنان پرداخت شده است. جمعی که امروز در حضور آنان هستیم، بالغ بر ۷۴ نفر هستند که مطالبات آن‌ها به میزان چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وصول نشده است. با احتساب ۲۰ درصد، این مبلغ به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد که در مجموع چیزی در حدود ۱۰ میلیارد تومان اصل مطالبات آن‌هاست؛ البته خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه نمی‌شود.

عبداللهی با اشاره به توافق شاکیان در این پرونده تصریح کرد: مفاد توافق این است که امروز مطالبات ۷۴ نفر از طلبکاران پرداخت می‌شود. آن‌ها ۲۰ درصد از اصل طلب خود را می‌بخشند و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نمی‌کنند. وجوه مورد مطالبه این عزیزان به حساب آنان واریز شده و رسید پرداخت وجه نیز ارائه می‌شود.

یکی از شاکیان این پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: طلب من ۳۵۰ میلیون تومان بود که ۲۰ درصد آن را نیز کسر کردیم.

وی ادامه داد: دو سال پیش محصول کشاورزی‌مان، یعنی زرشک، را که به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان بود، به این فرد تحویل دادیم، اما به دلیل شرایط اقتصادی، وی امکان جبران نداشت. تعدادی از افراد از او شکایت کردند و این فرد حدود یک سال و نیم در زندان بود که خوشبختانه با اقدامی که انجام شد و با کمک خیرین، این مبلغ پرداخت شد.

