به گزارش ایلنا، عبدالوحید فیاضی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: عده ای مشکوک به نفوذ در دولت و سازمان برنامه و بودجه هستند و ردپای آن ها در بودجه دیده می شود. در شرایطی که در تورم ۵۰ درصدی هستیم افزایش حقوق ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده و کسری بودجه را با این ابزار می خواهند حل کنند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: سری به شمال کشور بزنید و ویلاسازی های دولتی را مولدسازی کنید تا کسری بودجه دولت از این مسیر جبران شود اما دولت راه را غلط می رود.

