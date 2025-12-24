خبرگزاری کار ایران
فیاضی در تذکر شفاهی:

دولت با مولدسازی ویلاسازی‌های دولتی در شمال کشور کسری بودجه را جبران کند

نماینده مردم محمودآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در شرایط تورمی ۵۰ درصدی با مولدسازی ویلاساز‌ی‌های دولتی در شمال کشور کسری بودجه را جبران کند.

به گزارش ایلنا، عبدالوحید فیاضی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: عده ای مشکوک به نفوذ در دولت و سازمان برنامه و بودجه هستند و ردپای آن ها در بودجه دیده می شود. در شرایطی که در تورم ۵۰ درصدی هستیم افزایش حقوق ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده و کسری بودجه را با این ابزار می خواهند حل کنند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: سری به شمال کشور بزنید و ویلاسازی های دولتی را مولدسازی کنید تا کسری بودجه دولت از این مسیر جبران شود اما دولت راه را غلط می رود.

 

