به گزارش ایلنا، سالار ولایت‌مدار در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت ماه رجب و تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی(ع) در تذکری گفت: همرزمانم در مجلس شورای اسلامی، آقای قالیباف، آقای پزشکیان، دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی؛ به‌عنوان خادم ملت ایران از همین تریبون سراسری رسماً اعلام خطر می‌کنم؛ اگر نسخه‌ای نجات‌بخش برای تأمین سفره مردم تدوین نشود و اگر دلار به‌صورت هدایت‌نشده و بی‌ضابطه هر روز با رشد قیمت مواجه باشد، باید هشدار داد که فردا دیر خواهد بود. تا دیر نشده باید اقدام کرد.

نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: چگونه باید مسئولان را بیدار کرد؟ فریاد «یا حسین» از دست تیم اقتصادی بی‌درد دولت، عملکرد تیم اقتصادی، بی‌درد، بی‌برنامه و نمایشی است. در جلسه روز گذشته، همگان دیدند که تیم اقتصادی به‌جای ارائه راهکار، صرفاً به دنبال تطهیر خود و متهم کردن دیگران بود.

وی خطاب به پزشکیان گفت: برادر من، تیم اقتصادی دولت شما به‌صورت جزیره‌ای و ناهماهنگ عمل می‌کند؛ اجزایی از هم بی‌خبر که به‌جای یاری دولت، هرکدام راه خود را می‌روند. این رویه نه‌تنها کمکی به دولت نمی‌کند، بلکه موجب تضعیف دولت می‌شود. در این میان، این مردم هستند که زیر فشار گرانی و مشکلات معیشتی در حال له شدن‌اند.

وی با اشاره به نشست تخصصی دیروز مجلس یادآور شد: از جلسه دیروز به‌روشنی مشخص شد که برخی مسئولان هیچ درک دقیقی از شرایط جامعه، نگرانی‌ها و رنج مردم ندارند. این بی‌دردی نگران‌کننده است و حتی بوی خطر می‌دهد. امروز نفوذ دشمن در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است؛ نه داعش و نه آمریکا. براندازی امروز در نداشتن یک قرارگاه عملیات اقتصادی منسجم با فرمانده‌ای شجاع، پاک‌دست، کاربلد و دلسوز انقلاب معنا پیدا می‌کند.

ولایتمدار افزود: سؤال این است که چرا چنین قرارگاهی تشکیل نمی‌شود؟ امروز شرایط اقتصادی، معیشت و گرانی به یک جبهه خطرناک تبدیل شده است؛ جبهه‌ای که فرمانده می‌خواهد. اما کسانی که اکنون مسئولیت‌های مهم اقتصادی را برعهده دارند، مرد این میدان نیستند.

این نماینده مردم در دوره دوازدهم خاطرنشان کرد: باید اقدامی جدی صورت گیرد. در جلسه دیروز مشخص نشد که در نهایت چه تصمیمی برای کالابرگ قرار است گرفته و اجرایی شود و آیا راهکارهای ارائه‌شده عملی خواهد شد یا خیر؛ چراکه پاسخ روشنی داده نشد و عملاً از پاسخ‌گویی فرار شد.

وی در پایان افزود: به خدا پناه می‌برم از خشم مردم. هیچ‌کس حق ندارد مردم شریف و عزیز ایران را با بی‌تدبیری و سوءمدیریت به نقطه خشم برساند. مردم ایران بزرگ هستند و ما نیز موظفیم شأن این بزرگی را رعایت کنیم.

انتهای پیام/