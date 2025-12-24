خبرگزاری کار ایران
زارعی در تذکر شفاهی:

وزارت نفت اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی بوشهر را پرداخت کند

وزارت نفت اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی بوشهر را پرداخت کند
نماینده مردم دشتی در مجلس خواستار عمل به مسئولیت‌های اجتماعی از سوی وزارت نفت در استان بوشهر شد.

به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت سیل اخیر کشور و جبران هرچه سریع تر خسارات ناشی از آن به ویژه در استان بوشهر شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر نفت، عنوان کرد: درباره وضعیت استان های نفت خیز و گازخیز از جمله بوشهر هشدار می دهم؛ کاسه صبر ما و مردم مظلوم استان، لبریز شده و بیش از این اجازه نمی دهیم اعتبارات مسئولیت های اجتماعی که خون بهای تمام مردم مظلوم اینجاست توسط شرکت نفت و زیرمجموعه شما در بوشهر نابود شود.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: اگر وزیر نفت ورود نکند، به زودی اهرم های نظارتی اینجانب به عنوان نماینده دشتی و تنگستان، نماینده استان بوشهر و کل کشور همچون پتکی بر سر آقایان خواهد شد.

 

