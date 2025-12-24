به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت سیل اخیر کشور و جبران هرچه سریع تر خسارات ناشی از آن به ویژه در استان بوشهر شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر نفت، عنوان کرد: درباره وضعیت استان های نفت خیز و گازخیز از جمله بوشهر هشدار می دهم؛ کاسه صبر ما و مردم مظلوم استان، لبریز شده و بیش از این اجازه نمی دهیم اعتبارات مسئولیت های اجتماعی که خون بهای تمام مردم مظلوم اینجاست توسط شرکت نفت و زیرمجموعه شما در بوشهر نابود شود.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: اگر وزیر نفت ورود نکند، به زودی اهرم های نظارتی اینجانب به عنوان نماینده دشتی و تنگستان، نماینده استان بوشهر و کل کشور همچون پتکی بر سر آقایان خواهد شد.

انتهای پیام/