گودرزی در تذکر شفاهی:

هر کوتاهی در خدمت به مردم، بازی در زمین آمریکا است

هر کوتاهی در خدمت به مردم، بازی در زمین آمریکا است
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، با تأکید بر ضرورت افزایش امید، اعتماد و رضایتمندی در جامعه، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در گره زدن مقدرات کشور به اراده دشمن دانست و تصریح کرد: هر مسئولی که در خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی کند، چه چپ و چه راست، در زمین آمریکا بازی کرده است.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه همه ما تولید رضایتمندی در جامعه و افزایش امید و اعتماد ملت است، گفت: امید به آینده کلید همه قفل‌ها و ناامیدی بستر همه شکست‌هاست. وی تأکید کرد مطالبه‌گری و گلایه‌مندی حق است، اما نباید بذر ناامیدی در جامعه منتشر شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ریشه‌های مشکلات اقتصادی امروز کشور افزود: مشکلات اقتصادی امروز مرهون اعتماد ۱۰ ساله به آمریکا و گره زدن مقدرات کشور به زلف اراده دشمن است.

 وی ادامه داد: مشروط کردن رفع مشکلات به موضوعاتی مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF از دیگر عوامل تشدید مشکلات اقتصادی بوده است.

گودرزی فاصله گرفتن برخی مسئولان از فرهنگ جهادی و روحیه کار انقلابی را یکی دیگر از دلایل وضعیت موجود دانست و گفت: مشکلات اقتصادی امروز همچنین به علت قراردادهای استعماری از جمله برجام است که محصول و نتیجه آن فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک دشمن شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس تأکید کرد: دشمن بیش از آنکه روی نقاط قوت خود حساب باز کرده باشد، روی نقاط ضعف ما حساب باز کرده است و امروز آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در جنگ نظامی شکست کامل خورده‌اند، اما تلاش می‌کنند با جنگ تبلیغاتی در دل و ذهن مردم ایجاد تردید کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: مرگ بر آمریکا، مرگ بر رژیم غاصب صهیونیست که جلوی چشم تمام دنیا ظلم و جنایت می‌کند، خون انسان‌های مظلوم و بی‌گناه را بر زمین می‌ریزد و با پررویی نجومی داعیه دفاع از حقوق بشر و آزادی ملت‌ها را دارد.

گودرزی با تأکید بر وظیفه همه مسئولان در شرایط کنونی گفت: وظیفه همه ما و همه مسئولان در بخش‌های مختلف، خدمت صادقانه و تلاش مستمر برای رفع مشکلات مردم و تولید رضایتمندی در جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: امروز هر مسئولی که در خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی کند، چه چپ و چه راست، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، در زمین آمریکاست؛ مرگ بر هر مسئولی که مردم را از نظام و انقلاب اسلامی که حاصل رنج امام و خون شهداست ناامید کند.مرگ بر هر مسئولی که از بیت‌المال مسلمین حقوق بگیرد و به مردم خدمت نکند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد امروز وظیفه همه ما، بدون استثنا، خدمت صادقانه به مردم و حفظ امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی نظام است.

 

