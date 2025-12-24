هر کوتاهی در خدمت به مردم، بازی در زمین آمریکا است

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه همه ما تولید رضایتمندی در جامعه و افزایش امید و اعتماد ملت است، گفت: امید به آینده کلید همه قفل‌ها و ناامیدی بستر همه شکست‌هاست. وی تأکید کرد مطالبه‌گری و گلایه‌مندی حق است، اما نباید بذر ناامیدی در جامعه منتشر شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ریشه‌های مشکلات اقتصادی امروز کشور افزود: مشکلات اقتصادی امروز مرهون اعتماد ۱۰ ساله به آمریکا و گره زدن مقدرات کشور به زلف اراده دشمن است.

وی ادامه داد: مشروط کردن رفع مشکلات به موضوعاتی مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF از دیگر عوامل تشدید مشکلات اقتصادی بوده است.

گودرزی فاصله گرفتن برخی مسئولان از فرهنگ جهادی و روحیه کار انقلابی را یکی دیگر از دلایل وضعیت موجود دانست و گفت: مشکلات اقتصادی امروز همچنین به علت قراردادهای استعماری از جمله برجام است که محصول و نتیجه آن فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک دشمن شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس تأکید کرد: دشمن بیش از آنکه روی نقاط قوت خود حساب باز کرده باشد، روی نقاط ضعف ما حساب باز کرده است و امروز آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در جنگ نظامی شکست کامل خورده‌اند، اما تلاش می‌کنند با جنگ تبلیغاتی در دل و ذهن مردم ایجاد تردید کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: مرگ بر آمریکا، مرگ بر رژیم غاصب صهیونیست که جلوی چشم تمام دنیا ظلم و جنایت می‌کند، خون انسان‌های مظلوم و بی‌گناه را بر زمین می‌ریزد و با پررویی نجومی داعیه دفاع از حقوق بشر و آزادی ملت‌ها را دارد.

گودرزی با تأکید بر وظیفه همه مسئولان در شرایط کنونی گفت: وظیفه همه ما و همه مسئولان در بخش‌های مختلف، خدمت صادقانه و تلاش مستمر برای رفع مشکلات مردم و تولید رضایتمندی در جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: امروز هر مسئولی که در خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی کند، چه چپ و چه راست، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، در زمین آمریکاست؛ مرگ بر هر مسئولی که مردم را از نظام و انقلاب اسلامی که حاصل رنج امام و خون شهداست ناامید کند.مرگ بر هر مسئولی که از بیت‌المال مسلمین حقوق بگیرد و به مردم خدمت نکند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد امروز وظیفه همه ما، بدون استثنا، خدمت صادقانه به مردم و حفظ امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی نظام است.

انتهای پیام/