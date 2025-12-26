مهاجر در گفتوگو با ایلنا گفت:
کشورهای آسیای میانه محصور در خشکی، تشنه راههای ایران هستند/ بر مدیریت داخلی و تقویت ارتباطات در اکو تمرکز کنیم
رسول مهاجری معاون اقتصادی پیشین وزارت امور خارجه درباره اهمیت سازمان اکو و گسترش روابط منطقه در شرایط تحریمی گفت: سازمان اکو یک سازمان بسیار مهم منطقهای است. آنچه که من درک میکنم، در بین سازمانهای منطقهای در سرتاسر جهان، بیشترین چسبندگی و همگنی که میتوانیم بین اعضای کشورهای عضو یک سازمان مشاهده کنیم، در اکو وجود دارد. این همگنی در کمتر سازمانی دیده میشود و تشابهات در تمامی زمینهها است. یکی از این تشابهات و همگنیها در بحث مذهب است. به عنوان مثال، کشورهای آسهآن یک مدل همگنی دارند ولی کشورهای عضو، مذهب مشابه ندارند و در این زمینه همگنی نیستند.
اشتراکات فرهنگی زیادی با کشورهای سازمان اکو داریم
وی ادامه داد: تداخل فرهنگی میان ما و کشورهای آسیای میانه که عضو اکو هستند، به وضوح مشهود است. مشاهیر ایران در تمامی این کشورها پخش شدهاند. حتی در ترکیه، که کشوری با امپراتوری قدیمی است، زبان فارسی برای سالها در امپراتوری عثمانی مورد استفاده قرار میگرفت. همچنین، مشاهیر ما چون مولوی در ترکیه و عبدالله انصاری در افغانستان و نظامی در آذربایجان دفن هستند و بسیاری از آثار ما در سمرقند به چشم میخورد. این کشورهای جدید به ویژه پس از فروپاشی شوروی دور هم جمع شدند.
کشورهای آسیای میانه که محصور در خشکی هستند، تشنه راههای ایران هستند
این دیپلمات ایرانی با تاکید بر اینکه در زمینه اقتصادی نیز، اقتصاد کشورهای اکو بسیار مشابه و مکمل یکدیگر است، عنوان کرد: به عنوان مثال، کشورهای آسیای میانه که محصور در خشکی هستند، تشنه راههای ایران هستند. کشورهای محاصره در خشکی در آسیا میانه مثل تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان به شدت به دسترسی به دریای آزاد نیاز دارند و ایران میتواند این دسترسی را فراهم کند. در حال حاضر، وزارت راه و سازمان بنادر ایران شروع کردند به اینکه این کار را انجام دهند و در تلاشند تا کشورهای آسیا میانه بتوانند در بندر شهید رجایی و چابهار جاهایی داشته باشند که سازمان بنادر داشته باشند.
اکوتا که یکی از مباحث مهم در درون سازمان اکو است
وی افزود: کشورهایی مانند قرقیزستان و تاجیکستان فاقد سازمان بنادر هستند، اما ما میتوانیم با فراهم کردن زمین و امکانات لازم، این نیاز را برطرف کنیم. همچنین، در زمینه تجارت آزاد، اکوتا که یکی از مباحث مهم در درون سازمان اکو است، با وجود پیشرفتهای کم، در دولت جدید آقای پزشکیان این امکان وجود دارد که اکوتا احیا و عملیاتی شود.
ایران مسیر امارات برای صادرات است
مهاجر درباره امکانات ریلی ایران توضیح داد: زیرساختهای ریلی ما میتواند این کشورها را به راحتی به یکدیگر متصل کند. حتی روسیه که عضو سازمانهای اکو نیست، به جادههای مواصلاتی ما برای دسترسی به دریای آزاد نیاز دارد. کشورهای آسیای میانه نیز به همین ترتیب به این دسترسیها وابستهاند. حتی در جنوب به عنوان مثال، اگر امارات بخواهد ارتباط تجاری با کشورهای آسیای میانه برقرار کند، بهترین مسیر از طریق ایران است. نه شرق ایران و نه غرب ایران نمیتواند این دسترسی را به امارات بدهند.
سیاست همسایگی در دولت جدید اوج گرفته است
معاون سابق وزیر امور خاجه با بیان اینکه در مجموع، فضای بسیار خوبی برای همکاری در داخل اکو وجود دارد، اظهار کرد: اکو سازمان بسیار مهمی است که با مرکزیت در ایران بوده است و پتانسیلهای زیادی دارد. با توجه به اینکه سیاست همسایگی در دولت جدید اوج گرفته است، این ارتباطات میتواند به مقابله با تحریمها کمک کند و خوشبختانه دولت جدید خیلی به آن توجه دارد.
تحریمها در منطقه تاثیر ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود این پتانسیلها همچنان پیشرفت ملموسی در زمینه همکاریهای اکو مشاهده نشده است و آیا تحریمها نقش داشتهاند، خاطرنشان کرد: تحریمها تاثیر ثانویه دارد و به نظر من تاثیر چندانی ندارد اما باید بر مدیریت داخلی و تقویت ارتباطات در اکو تمرکز کنیم. تحریمها بیتردید تأثیرگذار هستند، اما با استفاده از مقررات داخلی میتوانیم این ارتباطات را تقویت کنیم. راههای زمینی ما با کشورهای همسایه، به ویژه با آذربایجان، فضایی بدون تحریم دارد و این امر میتواند به تسهیل تجارت و ارتباطات کمک کند. آنچه در کتگوری تحریم تعریف میشود در منطقه ما نیست.