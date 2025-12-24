جعفر قادری نماینده‌ی شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لایحه بودجه‌ای که دیروز توسط دولت به رییس‌جمهور تقدیم شد، گفت: نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است. من فکر می‌کنم به احتمال زیاد کلیات این لایحه در مجلس رأی نیاورد، چون چندین اتفاق افتاده است؛ اول اینکه ۲ درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرده‌اند، حقوق کارمندان را فقط ۲۰ درصد افزایش داده‌اند، بسیاری از معافیت‌های مالیاتی را حذف کرده‌اند و دولت هیچ اقدامی در جهت کوچک‌سازی و حذف تشکیلات زائد اداری انجام نداده استد و فقط می‌خواهد از طریق مالیات‌ها هزینه‌های خود را پوشش دهد.

دولت باید بسیاری از هزینه‌های خود را حذف کند

وی ادامه داد: در مجموع، عملکرد دولت در این زمینه چندان مناسب نبوده است. اکنون موارد متعددی را به‌صورت پراکنده در لایحه آورده که این کار باعث به‌هم‌ریختگی شده و اقدام مناسبی به نظر نمی‌رسد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در لایحه بودجه به نظر می‌رسد دولت باید بسیاری از هزینه‌های خود را حذف و در جهت کاهش هزینه‌ها اقدام کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، دولت با کمبود منابع مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید هزینه‌ها را کاهش دهد و در جهت چابک‌سازی اقدام کند.

وی در خصوص تاکید نمایندگان برای افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم، گفت: حقوق باید اضافه شود و عددی باشد که قابل دفاع شود در رابطه با تورم، اگر نرخ تورم ۵۰ درصد باشد، عددی که دولت برای افزایش حقوق پیشنهاد داده کمتر از ۵۰ درصد یعنی میزان تورم است و این به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اگر ۵۰ درصد هم نباشد نزدیک به آن هم هست این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی ایجاد کند.

مولدسازی می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش دهد

قادری در پاسخ به این سوال که دولت با چه اقداماتی می‌تواند ضمن توجه به افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم دچار کسری منابع نشود، یادآور شد: دولت از طریق کاهش هزینه‌ها می‌تواند کسری منابعش را جبران کند.

وی گفت: دولت در بحث مولدسازی می‌تواند بخشی از منابع را تأمین کند. همچنین اصلاح ساختارها و کاهش هزینه‌ها می‌تواند این کار انجام شود. از طرف دیگر جلوگیری از فرارهای مالیاتی این امکان را فراهم می‌کند و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی هم می‌تواند کمک‌کننده باشد. مجموعه این اقدامات می‌تواند ناترازی را برطرف کند.

