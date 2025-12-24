انصاریان:
وقتی پزشکان احتمال زنده ماندنم را بعدی میدانستند، تربت سیدالشهداء مرا نجات داد
استاد حوزه گفت: زمانی که به بیماری کرونا مبتلا شدم و پزشکان احتمال زنده ماندن من را تا نیمه شب کم دانستند، فرزندانم با آیتالله صافیگلپایگانی تماس گرفتند. ایشان تربتی از کنار مرقد سیدالشهداء(ع) را به همراه شرایط خاصی برای من ارسال کردند و فرزندانم با اصرار موفق شدند آن را به من برسانند. در حالی که در آستانه مرگ بودم، پس از دریافت تربت و دعاهای مربوطه، روز بعد با حالتی بهتر بیدار شدم و اولین چیزی که گفتم این بود که گرسنه هستم. این تجربه را نشانهای از لطف الهی و دعای خیر ایشان میدانم که به من زندگی دوباره بخشید.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین انصاریان در شب شهادت حضرت امام هادی علیهالسلام و چهارمین سالگرد ارتحال آیتاللهالعظمی صافیگلپایگانی که شامگاه سهشنبه ۲ دیماه در مسجد امام حسن عسکری(ع) قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه مساجد در اسلام، اظهار داشت: خداوند در سوره توبه، ریشه و بنیان مساجد را بر اساس ایمان به خدا و قیامت بنا کرده است. در این خصوص، آیه شریفه «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ» به وضوح تاکید دارد که ساخت و عمارت مساجد تنها از سوی افرادی صورت میگیرد که ایمان واقعی به خدا و روز قیامت دارند.
وی افزود: در قرآن کریم، آیه دیگری آمده است که «لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَیٰ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ، فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ»، که نشان میدهد اصل و اساس مسجد باید بر تقوا استوار باشد. چنین مسجدی شایسته است که در آن مردانی حضور داشته باشند که برای عبادت خدا و کسب معارف الهی تلاش میکنند. در این مساجد، مردانی پرورش مییابند که عاشق طهارت هستند و در مکتب رسولالله(ص) تربیت شدهاند تا به طهارت حقیقی دست یابند.
استاد حوزه ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم، مسجد قبا را بهعنوان الگویی برای تمامی مساجد معرفی کرده است. هر مسجدی باید بر اساس تقوا ساخته شود؛ در غیر این صورت، بهرهمندی واقعی از مساجد حاصل نخواهد شد.
وی همچنین به تاریخچه مسجد امام حسن عسکری(ع) در قم اشاره کرد و افزود: مسجد امام حسن عسکری(ع) که به دستور امام یازدهم ساخته شد، نمونهای بارز از مسجدی است که اساس آن بر تقوا استوار بوده است. امام حسن عسکری(ع) دستور ساخت این مسجد را با زبان الهی و ملکوتی به نماینده خود داده است.
استاد حوزه ادامه داد: از زمان ساخت این مسجد و اقامه نماز و تبلیغ دین در آن، متاسفانه آمار دقیقی از تعداد مبلغان و عالمان دینی که در این مسجد تربیت شده و به اجتهاد رسیدند، وجود ندارد. هزاران نفر از این مسجد بهرهمند شده و در مسیر هدایت به توحید، نبوت، امامت، عبادت و خیرات قرار گرفتند. اگر آماری از این افراد جمعآوری میشد و تجربههای آنان ثبت و حفظ میشد، میتوانست درسهای بزرگی برای امت اسلام و بهویژه شیعیان باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر طی قرنها افراد تربیتشده در مسجد امام حسن عسکری(ع) شناخته میشدند، آثار علمی و تربیتی آنها میتوانست منبعی عظیم برای آموزش و هدایت نسلهای آینده باشد.
حجتالاسلام انصاریان با اشاره به زندگی ابوهاشم جعفری و ارتباط او با امامان معصوم(ع)، گفت: ابوهاشم جعفری در دوران امام رضا(ع)، امام جواد(ع) و امام هادی(ع) زندگی میکرد و از این سه امام، روایتهایی نقل کرده است که نشاندهنده استفاده او از محضر این بزرگواران است.
وی افزود: ابوهاشم در خاطرات خود بیان کرده که در یکی از برهههای زندگیاش دچار مضیقه شدید اقتصادی شده بود و برای حل مشکلش به محضر امام هادی(ع) رفت تا از ایشان درخواست یاری کند.امام هادی(ع) پیش از آنکه ابوهاشم مشکلی را مطرح کند، با محبتی خاص به او فرمودند: «آیا میتوانی نعمتهایی که پروردگار به تو داده است را بشماری؟ ابوهاشم در پاسخ به این سوال امام، اظهار شگفتی کرد. امام هادی(ع) در ادامه به او فرمودند: اولین نعمت، ایمان است که تو را از جهنم نجات داده است. دوم، عافیت و سلامتی است که در آن قرار داری. سوم، قناعت است که تو دست خود را پیش کسی دراز نکردهای.»
استاد حوزه علمیه در ادامه افزود: این کلام امام هادی(ع) یک درس بزرگ است که به ما میآموزد که برای حل مشکلات خود باید به اولیای الهی و عالمان دین مراجعه کنیم و نه به افراد پست و بیهویت. در شرایط کنونی، اگر جامعه ایران بخواهد مشکلات خود را حل کند، هیچ راهی جز رجوع به اهلبیت(ع) و قرآن مجید ندارد.
حجتالاسلام انصاریان در بخش دیگری از سخنان خود به حدیث کساء اشاره کرد و گفت: در حدیث کساء آمده است که رسول الله (ص) در دوران پیری و ضعف بدنی، از مشکلات جسمی خود به حضرت زهرا(س) شکایت میکند. این حدیث کنایه از یک حقیقت مهم است که زمانی که پیامبر احساس کرد که اسلام دچار سستی و ضعف شد، باید به اهل بیت(ع) پناه برد. در این حدیث، پیام رسول الله(ص) به جامعه اسلامی این است که برای جبران سستیها و مشکلات دینی، باید به اهل بیت(ع) من مراجعه کنید.
وی در ادامه تاکید کرد: همانطور که امام علی(ع)، حضرت فاطمهزهرا(س) و امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در کنار رسول الله(ص) قرار گرفتند تا این پیام را منتقل کنند که در شرایط سخت، به اهل بیت(ع) پناه ببرید، امروز نیز باید این مسیر را ادامه دهیم و مشکلات اسلام و جامعه را با تکیه بر آموزههای اهل بیت (ع) حل کنیم.
استاد حوزه با اشاره به جایگاه علمی و دینی آیتاللهالعظمی صافیگلپایگانی بیان کرد: این مرجع عالیقدر در دوران تحصیل خود در حوزه علمیه، در درسهای آیتاللهالعظمی بروجردی(ره) حضور داشت و پس از گذراندن مراحل علمی، به عنوان مجتهد واجد شرایط شناخته شد. او از اعتماد و اطمینان ویژه آیتاللهالعظمی بروجردی(ره) برخوردار بود و حتی به عنوان ممتحن در حوزه علمیه فعالیت میکرد.
حجتالاسلام انصاریان افزود: آیتاللهالعظمی صافیگلپایگانی(ره) پس از آن، مسیر علمی خود را ادامه داد و در نهایت به مقام مرجعیت رسید. در این مقام، کارهای عظیمی انجام داد که از جمله آنها میتوان به تعمیر و توسعه مسجد امام حسن عسکری(ع)، تألیف کتب علمی مختلف و تربیت هزاران شاگرد اشاره کرد.
نجات از بیماری سخت
وی در ادامه به یک خاطره شخصی خود از آیتاللهالعظمی صافی گلپایگانی(ره) اشاره کرد و گفت: زمانی که به بیماری کرونا مبتلا شدم، پزشکان سه متخصص را برای معاینه من فرستادند. در آن شرایط بسیار ضعیف شده بودم و تقریباً توان صحبت کردن نداشتم. پزشکان به فرزندانم اعلام کردند که احتمال زنده ماندن من تا نیمه شب وجود ندارد، چرا که ۹۰ درصد ریههایم درگیر شده بود.
در آن شرایط بحرانی، فرزندانم با آیتاللهالعظمی صافیگلپایگانی(ره) تماس گرفتند و وضعیت من را برای ایشان توضیح دادند. ایشان پس از شنیدن این خبر، گفتند که تربتی از کنار مرقد سیدالشهداء(ع) به پدرم رسیده و الان در دست من است. این مرجع تقلید فرمودند که این تربت به همراه شرایط خاصی باید به من داده شود. ایشان همچنین گفتند که این تربت را برای آیتالله وحیدخراسانی ارسال خواهند کرد تا ایشان هم مراحل خاص آن را انجام و دعاهای وارده را بر آن بخوانند.
فرزندانم با اصرار بسیار به پزشک، موفق شدند تربت را در شرایط بسیار سخت به من برسانند. در حالی که در آستانه مرگ بودم و پزشکان اجازه نمیدادند، فرزندانم اصرار کردند و بخشی از تربت را به حلق من وارد کردند. آنچه که به وضوح به خاطر دارم این است که در روز بعد، وقتی طلوع آفتاب را دیدم، چشمانم را باز کردم و اولین چیزی که گفتم این بود که گرسنه هستم. این ماجرا به عنوان یک نشانه الهی و دعای خیر ایشان به من زندگی دوباره بخشید.