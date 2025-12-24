رئیس مجلس، وزیر کار را مکلف به پرداخت یارانه و اجرای کالابرگ تا پایان سال کرد

به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم ما اقتصاد و معیشت بود که رئیس مجلس در جلسه روز گذشته به صورت تمام قد در مقابل آمار و ارقام دولت که با واقعیت فاصله داشت ایستاد، گفت: نمایندگان مجلس در این جلسه صحبت کردند اما آمار و ارقام دولت با واقعیت فاصله داشت.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: برای نخستین بار می گویم؛ انتظار دارید تلویزیون چه چیزی را پخش کند؟ با تکیه بر بند ۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر افزایش سطح آگاهی ها لازم است مستندی از جلسه روز گذشته نشان داده و گفته شود که چه کسی یقه وزیر کار را برای پرداخت یارانه و کالابرگ برای سه ماهه پایان سال گرفت؟ رئیس مجلس که اینجا حضور دارد، روز گذشته وزیر کار را به صلابه کشید چرا که آمار و ارقام اشتباهی می داد. همچنین ایشان از عدم هماهنگی میان چند وزارتخانه انتقاد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در جلسه علنی روز گذشته درباره تأمین نهاده های دامی و کالاهای اساسی گفته شد که ۱۱ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی گذاشته شده، گفت: تا کنون ماهیانه یک میلیارد یورو برای تأمین کالاهای اساسی داده شده است. رئیس مجلس نیز گفت علیرغم اینکه ماهی یک میلیارد یورو گذاشته ایم همچنان با کمبود کالاهای اساسی مواجه هستیم، برنج گران است و نهاده های دامی پیدا نمی شود.

اسحاقی همچنین یادآور شد: وزیر دادگستری نیز در جلسه روز گذشته صحبت کرد و نمایندگان نیز گفتند که سازمان تعزیرات به وظایف خود به صورت اساسی ورود نمی کند و ما شاهد این هستیم که هر کسی می خواهد به هر روشی در بازار قیمت گذاری می کند.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: ما درباره برنج ها گفتیم که آنها را به دریا می ریزند که تکذیب شد. اشکالی ندارد که تکذیب شد اما به خاطر همین کار، بازار احتکار مشخص شد و برنج ها به جای اینکه در آب ریخته شوند به بازار آمد.

نایب رئیس مجلس: پیوند دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم قطعی است

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به این تذکر با اشاره به دلیل برگزاری جلسه نظارتی غیرعلنی روز گذشته مجلس با حضور وزرا، گفت: ما باید بتوانیم مجلس را آماده کنیم و برای این موضوع باید اعداد و ارقام را داشته باشند و بر اساس ارائه گزارش از سوی دولت بتوانیم تصمیمات مهمی بگیریم که هم شامل بودجه آینده و هم تصمیم گیری برای سه ماه آینده می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست این بخش از جلسه علنی امروز را برعهده داشت، ادامه داد: ما با تصمیماتی که می گیریم به فضل الهی می توانیم مشکلاتی که امروز مردم با آنها دست و پنجه نرم می کنند را از طریق لایحه دولت و با دست با کفایت نمایندگان مردم برطرف کنیم. پیوند دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم قطعی است.

