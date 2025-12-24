ادعای خالی فروشی ۸ کشتی نهاده دامی از طریق سامانه «بازارگاه»

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بدون تردید، وقوع چنین اتفاقی نمی‌تواند بدون همکاری یا قصور مسئولان ذی‌ربط در وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران رخ داده باشد. جا دارد دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به‌طور جدی و فوری به این موضوع ورود کنند. پرسش اساسی این است که چگونه بدون رؤیت کالا، مجوز صدور صادر شده و پیش ‌اظهاری انجام گرفته است؟ چگونه ممکن است صرفاً بر اساس بارنامه کشتی‌ای که نه وارد لنگرگاه شده، نه اساساً در آب‌های سرزمینی کشور حضور داشته و نه قبض انبار کالایی برای آن صادر شده، کوتاژ گمرکی صادر و اقدام به فروش کالای ناموجود به مرغداران و دامداران شود؟

وی در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با چه منطقی و با چه مبنایی، همراه با گمرک، اقدام به زدن جیبب مردم به نفع واردکننده خاصی کرده است؛ واردکننده‌ای که اخیراً در مصاحبه‌های خود، با تهدید و گروگان‌گرفتن معیشت مردم، از عرضه کالا خودداری کرده و اعلام داشته است که دیگر این کالا را عرضه نخواهد کرد. در حالی که، بنا بر شواهد، این کشتی‌ها نیز متعلق به همان فرد و همان شرکت بوده است.

خضریان در پایان اضافه کرد: چنین اقدامی مصداق روشن اخلال در نظام اقتصادی کشور و اقدامی علیه امنیت ملی است. از جنابعالی درخواست دارم با توجه به اهمیت موضوع، مساعدت فرمایید تا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به‌ صورت ویژه به این پرونده ورود کند. واقعاً چگونه ممکن است فروش ۸ کشتی کالای ناموجود در کشور رقم بخورد؟/