نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصد شد

به گزارش ایلنا، بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی با افزایش زیاد تعیین شد و هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و به عبارتی هر دلار حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیانگر این نکته است که دولت در محاسبه حقوق ورودی گمرکی، نرخ ارز جدیدی را مبنا قرار داده است که بر اساس آن، هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان لحاظ شده است. نرخ معین شده عملاً معادل نرخ ارز تالار اول بوده و به این معنا است که دولت در لایحه بودجه سال آینده، ارز مبنای محاسبات گمرکی را به سطحی نزدیک به نرخ‌های رسمی بازار ارز نزدیک کرده است. این اقدام می‌تواند آثار مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد.

براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۳ درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه خواهد شد. با توجه به جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

یک درصد از گذشته به منظور تامین منابع مورد نیاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان به بودجه اضافه شده بود. با این حال در بودجه سال جاری دو درصد دیگر به منظور تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ افزایش یافته است.

