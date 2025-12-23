خبرگزاری کار ایران
آماده اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با روش جدید هستیم/ ترکیب مشمولان کالابرگ و یارانه تغییر می‌کند

آماده اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با روش جدید هستیم/ ترکیب مشمولان کالابرگ و یارانه تغییر می‌کند
احمد میدری در حاشیه جلسه غیرعلنی صحن مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت، «کالابرگ» را یکی از موضوعات طرح شده در این جلسه خواند و گفت: ما در وزارت رفاه، آمادگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با روشی که مجلس دنبال می‌کند را داریم، تنها مشکل در تأمین منابع مالی طرح است. یکی از منابع که سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده است، اختصاص ۲ و نیم میلیارد دلار به کالابرگ برای ۳ ماه پایانی سال جاری است؛ چنان‌که بانک مرکزی در تأمین منابع مشکلی نداشته باشد، وزارت رفاه آمادگی اجرای طرح با روش جدید را دارد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه حضور در جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه ۲ دی‌ماه) صحن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ در تشریح موارد مورد بحث این جلسه در رابطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: در جلسه امروز مجلس با تیم اقتصادی دولت موضوعات مختلفی مطرح شد، که کالابرگ یکی از موضوعات بحث بود که آنجا اعلام کردیم ما در وزارت رفاه آمادگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با روشی که مجلس دنبال می‌کند را داریم، یعنی مشکل در اجرا نیست؛ بلکه مشکل در تأمین منابع مالی طرح است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه البته چند منبع برای تأمین هزینه اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفته است؛ اضافه کرد: یکی از منابع که سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده است، اختصاص ۲ و نیم میلیارد دلار به کالابرگ برای ۳ ماه پایانی سال جاری است؛ چنان‌که بانک مرکزی در تأمین منابع مشکلی نداشته باشد، وزارت رفاه آمادگی اجرای طرح با روش جدید را دارد.

میدری ادامه داد: نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با روش جدید هم به این صورت است که اگر قیمت کالاهای اساسی از قیمت و نرخ تعیین شده، بیشتر شد، دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند و اصل آن را مردم پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال اگر قیمت هر کیلو مرغ ۱۳۰ هزار تومان باشد و در بازار به ۱۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، مابه‌التفاوت این قیمت توسط دولت پرداخت خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره ترکیب مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک هم عنوان کرد: در حال حاضر ۷ دهک مشمول این طرح هستند؛ اما یکی از محورهای بحث جلسه امروز هم این بود که مشمولان طرح کالابرگ و یارانه را مورد بررسی مجدد قرار و تغییر دهیم. 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
