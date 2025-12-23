به گزارش ایلنا، محمد جلالی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران (به نمایندگی از شورای همکاری دولت و دانشگاه) در خصوص راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی(چالش‌ها، الزامات و برنامه‌ها) گفت: به نظر می‌رسد به‌جای ارائه گزارش‌هایی که تهیه شده است و برای آن‌ها زحمت زیادی کشیده‌اند و گزارش‌های موازی که در گذشته‌های دور نیز آسیب‌شناسی‌های آن مورد توجه بوده است، باید به این موضوع بپردازیم که جایگاه این گزارش‌ها کجاست. همچنین اگر این گزارش‌ها از طریق کمیسیون‌های ذی‌ربط، به‌ویژه کمیسیون آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، مورد حلاجی و بررسی قرار می‌گرفت و سپس به صحن مجلس ارائه می‌شد، قطعاً نتیجه بهتری حاصل می‌شد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد دولت باید به این مصادیق توجه کند. اصلاح کلی گزارش به این معناست که برخی گزاره‌ها نیازمند بازنگری جدی هستند؛ از جمله جایگزین کردن آیش زمین یا جایگزین کردن درآمد کشاورزان با درآمد حاصل از فروش برق زمین‌های کشاورزی، این سخن نادرستی است. در گزارش آمده که یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی باید به‌صورت نکاشت و استراحت قرار گیرد؛ آیا بناست این یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار اراضی برای تولید انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد؟

وی خاطرنشان کرد: همچنین موضوع حذف یارانه سوخت چاه‌های آب، گلخانه‌ها و سایر مصارف کشاورزی در کوتاه‌مدت، نکته‌ای اشتباه است. لازم است به مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های اقلیمی هر منطقه توجه شود و متناسب با اقلیم، پرونده اقدامات فرادستی تعریف و اجرا گردد.

جلالی ادامه داد: انتخاب یک دانشگاه به‌عنوان دانشگاه معین برای هر استان، نه مورد نظر است و نه مطلوب؛ رئیس‌جمهور روند تغییرات جمعیتی از روستاها به شهرها نیز یکی از مباحث مطرح‌شده در این گزارش است، در حالی که بسیاری از روستاها به شهر تبدیل شده‌اند و این تبدیل، محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های کشاورزی ایجاد کرده است.

