خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در صحن مجلس:

تابستان دلهره داشتیم اگر آب از طالقان به تهران نرسد در مهرماه آب نداریم

تابستان دلهره داشتیم اگر آب از طالقان به تهران نرسد در مهرماه آب نداریم
کد خبر : 1732047
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس گفت: ما امسال تابستان دائما دلهره این را داشتیم که اگر آب از طالقان نرسد تهران در مهر ماه آب نداشته باشیم.با کلی هزینه آب از آنجا آوردیم این آب را وقتی منتقل کردیم معنی‌اش این است که به جای دیگری که باید آب می‌رفت دیگر نمی‌رود یا کمتر می‌رود؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در نوبت عصر، خطاب به نمایندگان گفت: به بزرگان و دانشمندان اعتماد کنید.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: گاهی اوقات در خبرها می‌گویند فلانی گفته هر کسی توانایی کمک دارد بیاید، یا این‌ها کاربلد نیستند و برنامه ندارند. ما داریم برنامه‌ها را پیش می‌بریم و بر اساس توان و پولی که داریم، کارها را جلو می‌بریم.

وی تأکید کرد: مملکت برای همه است. اگر کسی می‌تواند بیاید کمک کند، بیاید.  ما امسال تابستان دائما  دلهره این را داشتیم که اگر آب از طالقان نرسد تهران در مهر ماه آب نداشته باشیم.

پزشکیان تاکید کرد: با کلی هزینه آب از آنجا آوردیم این آب را وقتی منتقل کردیم معنی‌اش این است که به جای دیگری که باید آب می‌رفت دیگر نمی‌رود یا کمتر می‌رود؟

 رئیس‌جمهور گفت: ما یک جا را درست می‌کنیم ده جای دیگر ممکن است به خاطر این مداخلات ما صدمه ببیند. واقعیت چون اساتید عزیز دیگر استاد این قضیه‌اند بنده از نظر تخصصی صحبت نمی‌کنم.

 آنچه که به عنوان یک نگاه کلی وقتی می‌بینم و به ذهنم می‌رسد از اول کاملا برای من روشن است. توسعه در تهران، در کرج، در اطراف تهران، در قزوین زمین امکان بارگذاری اضافه بر این جمعیت را به نظر من ندارد.

 

خبر در حال تکمیل می باشد...
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا