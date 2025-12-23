پزشکیان در صحن مجلس:
تابستان دلهره داشتیم اگر آب از طالقان به تهران نرسد در مهرماه آب نداریم
رئیس مجلس گفت: ما امسال تابستان دائما دلهره این را داشتیم که اگر آب از طالقان نرسد تهران در مهر ماه آب نداشته باشیم.با کلی هزینه آب از آنجا آوردیم این آب را وقتی منتقل کردیم معنیاش این است که به جای دیگری که باید آب میرفت دیگر نمیرود یا کمتر میرود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در نوبت عصر، خطاب به نمایندگان گفت: به بزرگان و دانشمندان اعتماد کنید.
رئیسجمهور تأکید کرد: گاهی اوقات در خبرها میگویند فلانی گفته هر کسی توانایی کمک دارد بیاید، یا اینها کاربلد نیستند و برنامه ندارند. ما داریم برنامهها را پیش میبریم و بر اساس توان و پولی که داریم، کارها را جلو میبریم.
وی تأکید کرد: مملکت برای همه است. اگر کسی میتواند بیاید کمک کند، بیاید. ما امسال تابستان دائما دلهره این را داشتیم که اگر آب از طالقان نرسد تهران در مهر ماه آب نداشته باشیم.
پزشکیان تاکید کرد: با کلی هزینه آب از آنجا آوردیم این آب را وقتی منتقل کردیم معنیاش این است که به جای دیگری که باید آب میرفت دیگر نمیرود یا کمتر میرود؟
رئیسجمهور گفت: ما یک جا را درست میکنیم ده جای دیگر ممکن است به خاطر این مداخلات ما صدمه ببیند. واقعیت چون اساتید عزیز دیگر استاد این قضیهاند بنده از نظر تخصصی صحبت نمیکنم.
آنچه که به عنوان یک نگاه کلی وقتی میبینم و به ذهنم میرسد از اول کاملا برای من روشن است. توسعه در تهران، در کرج، در اطراف تهران، در قزوین زمین امکان بارگذاری اضافه بر این جمعیت را به نظر من ندارد.