ابراهیمی در صحن مجلس:
امنیت غذایی در شرایط امروز و فردا، پیشنیاز امنیت ملی است
نماینده مردم اراک در مجلس با انتقاد از مدیریت نادرست حوزه آبی کشور گفت: آیا گفتمان وفاق بهعنوان اولویت نظام برای بحران آب شکل گرفته است؟ نقش مجلس در این گفتمان کجاست و چرا در تهیه گزارش عام، از مجلس و جایگاه آن استفاده نشده است؟
به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران (به نمایندگی از شورای همکاری دولت و دانشگاه) در خصوص راهبردها، سیاستها و شیوههای حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی(چالشها، الزامات و برنامهها) گفت: امنیت غذایی در شرایط امروز و فردا پیش نیاز امنیت ملی است. آقای رئیس جمهور ابرچالش امروز همه دنیا، از جمله ایران، مسئله آب است.
وی در ادامه تاکید کرد: ایران بزرگ و اسلامی با حدود ۷ هزار سال تاریخ، در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد، اما نهتنها همواره در همه معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا تأثیرگذار بوده، بلکه قطعاً در مسیر مدیریت و بهرهبرداری صحیح از آب قرار داشته و با بنبست مواجه نبوده است. امروز نیز با بنبست مواجه نخواهیم شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه همه دولتها آرامش مردم را در گفتار و کردار هدفگذاری میکنند، یادآور شد: از دولت درخواست دارم مسائل مهمی از جمله آب را با اضطراب، ناراحتی و تشویش به این شکل مطرح نکند. آسیبشناسی انجام شده و مهمترین بررسیها، دلیل شرایط ناکارآمد موجود را حکمرانی نامطلوب آب میدانند.
وی در ادامه تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه فصل هفت «امنیت غذایی» و فصل هشت «نظام مدیریت»، فصل نهم «انرژی»، در همبست کامل آب، انرژی، غذا و محیطزیست، معیارها و مسیر مشخصی را تعیین کرده است. سؤال اینجاست که آیا گفتمان وفاق بهعنوان اولویت نظام برای بحران آب شکل گرفته است؟ نقش مجلس در این گفتمان کجاست و چرا در تهیه گزارش عام، از مجلس و جایگاه آن استفاده نشده است؟
ابراهیمی در ادامه اضافه کرد: حکمرانی صحیح در حوزه آب به این معنا نیست که همه اختیارات در تمرکز دولت باشد. استفاده درست از آب باید هدفگذاری شود، نه صرفاً تحلیل مصرف آب، نه صرفاً بازنشستگی زمین و نه طرح شعارهایی همچون «نه کاشت» به این موضوع دامن میزنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا فقط بخش کشاورزی هدفگذاری شده است؟ گفت: بخش کشاورزی، امنیت غذایی را تأمین میکند و امنیت غذایی پیشنیاز امنیت ملی است. کسانی که بهعنوان دوست جنابعالی و دولت چهاردهم چنین شعارهایی را سر میدهند، دوست شما نیستند، بلکه دشمنان امنیتی کشور هستند.
وی تصریح کرد: آقای رئیسجمهور، چه تضادی میان «امنیت آبی» و «امنیت غذایی» وجود دارد؟ چرا اینقدر بر بخش کشاورزی تأکید شده است؟ چرا ناکارآمدی وزارتخانههای ذیربط به بخش کشاورزی متمرکز شده است؟ چرا دریاچههایی مانند ارومیه، حوزههای قزلاوزن، زایندهرود و غیره، همانند الگوهای انگلستان و استرالیا، مبنای بایر کردن اراضی هدفگذاری شدهاند؟ تکلیف هزاران کشاورز مولد و ارزشمند چه میشود؟
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آقای رئیسجمهور، این گزارش مورد تأیید مجلس نیست. گزارش در حوزههای دوازدهگانه خلاصه شده و دانشگاههای محلی در حوزه تعارضات ورود خواهند کرد. مسئولیت مطالعه هر حوزه به دانشگاه محل سپرده شده است. همچنین راهبردهای دوگانه و نحوه اقدام در ۱۲ حوزه به ۱۲ استاندار سپرده شده است. فقط مسئولیت زاینده رود به معاون رئیس جمهور سپرده شده است، آیا استانها این فرصت، مهارت و تخصص را دارند که این موضوع را بهصورت حرفهای مدیریت کنند؟ چگونه این مسیر به برنامه اقدام تبدیل میشود؟ هیچکدام از این راهبردها بهطور شفاف تبیین نشده است.