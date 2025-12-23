تقریباً کل کشور در معرض تنش آبی قرار دارد

به گزارش ایلنا، سیدجمال موسوی نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در صحن علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۲ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس جمهور، گفت: امروز موضوع آب در واقع موضوع اول کشور است و در تمام برنامه‌های توسعه، افزایش بهره‌وری با کاهش سطح زیر کشت حتماً باید مدنظر قرار گیرد.

موسوی افزود: در حال حاضر بیشتر مناطق کشور با مشکلات جدی در زمینه کمبود آب مواجه هستند و تقریباً کل کشور در معرض تنش آبی است و ما با یک ناترازی در این حوزه مواجه هستیم. متأسفانه امروز بخش اعظمی از ذخایر آب کشور در بخش کشاورزی به دلیل مکانیزه نبودن به هدر می‌رود و آبیاری غرقابی و عدم جایگزینی آن با روش‌های نوین، به‌خصوص قطره‌ای، سالانه میزان زیادی از آب را هدر می‌دهد، بنابراین نیاز به استفاده از روش‌های نوین آبیاری وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: امروزه به دلیل کمبود بارندگی، بسیاری از چشمه‌ها و قنات‌ها در حوزه انتخابیه بنده یا خشک شده‌اند یا با کم‌آبی مواجه هستند و متأسفانه بسیاری از مراکز صنعتی نیز برای تأمین آب مورد نیاز خود از این منابع استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سالانه مقدار زیادی از آب در بخش مصارف خانگی و به دلیل مصرف نادرست هدر می‌رود و ما باید فرهنگ درست مصرف کردن را از خودمان و از خود دولت آغاز کنیم، تصریح کرد: در نتیجه می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی کشور، موضوع آب است و با کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی و خشک شدن رودخانه‌ها و رودخانه‌های فصلی، بسیاری از گونه‌های گیاهی در معرض انقراض قرار گرفته‌اند.

موسوی خاطرنشان کرد: امروز نحوه استفاده از آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی و آب‌پروری، باید مدنظر قرار گیرد و لازم است به مکانیزه کردن نحوه استفاده از آب، به‌خصوص در مزارع پرورش ماهی و میان کشاورزان عزیزی که با تنش آبی شدید مواجه هستند، توجه ویژه شود.

وی بیان کرد: توجه ویژه دولت به پرورش‌دهندگان ماهی و کشاورزان در موضوع آب‌پروری با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت مقدور است و توصیه می‌شود برای عبور از این بحران، تسهیلات ارزان‌قیمت برای کشاورزان و پرورش‌دهندگان ماهی، به‌خصوص در حوزه انتخابیه اینجانب ارائه شود

