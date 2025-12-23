ذاکر در تذکر شفاهی:
حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه حکمرانی آب در کشور، تحویل حجمی آب به کشاورزان و اجرا نشدن الگوی کشت و آبیاری نوین را از جمله اشتباهات اساسی و چندینساله دانست و بر لزوم پایبندی به قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در صحن علنی نوبت عصر امروز ( سهشنبه ۲ دیماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه آب کشور با حضور رئیسجمهور در تذکری شفاهی، گفت: از حضور آقای رئیسجمهور و وزرای محترم در مجلس شورای اسلامی تشکر میکنم. اصل چهلوچهارم قانون اساسی و هشدارهای رئیس مجلس نشان میدهد که ساخت سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، جزو حاکمیت بوده و ضعف در حکمرانی آب نشاندهنده بیتوجهی به این اصل قانون اساسی است.
ذاکر افزود: در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، آب بهعنوان یک ارزش اقتصادی، سیاسی و امنیتی مطرح شده و برای نگهداشت، حفظ و مصرف آن سیاستهای راهبردی اعلام شده است. با وجود این دو سیاست کلی و اصول مختلف محیطزیستی و اصل ۴۴ قانون اساسی، نباید دچار چنین اشتباهاتی میشدیم.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود و تحویل حجمی آب به کشاورزان یک اشتباه بزرگ و چندینساله از سوی مسئولان مرتبط بوده است.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده، تصریح کرد: گزارش دانشگاهها امروز برای ما خوب بود اما کافی نبود، در حالی که ۲۵ سال پیش مقام معظم رهبری این مسائل را مطرح کرده بودند و قانون اساسی نیز بر آن تأکید دارد. درست است که منبع و منشأ تحولات دانشگاه است، اما آیا با این سیاستها توانستیم مسیر را درست باز کنیم.
ذاکر تأکید کرد: ما ۴۰ درصد سطح کشت را افزایش دادهایم اما بر اساس قوانین مختلف، این سؤال مطرح است که چگونه باید این اراضی را آبیاری و مدیریت کنیم. آبیاری قطرهای و تحت فشار در دوره هشتم مجلس، حدود ۱۵ تا ۱۶ سال پیش تصویب شد که ۸۵ درصد سهم دولت و ۱۵ درصد سهم کشاورز تعیین شده بود، اما آیا این مصوبه اجرا شده یا نه.
نماینده مردم ارومیه افزود: بارها گفتهایم که باید آبیاری قطرهای و الگوی کشت در کشور اجباری شود، اما کسی به داد حرفهای مجلس نمیرسد و به این تذکرات گوش داده نمیشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نهتنها کشاورزان، بلکه مردم نیز در زمینه تامین آب شرب دچار مشکلات جدی هستند و این وضعیت نیازمند توجه و اقدام جدی مسئولان است.