نوری قزلجه در صحت مجلس:
بخش کشاورزی با تحویل حجمی آب به کشاورزان موافق است
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تبیین درست بحران آب گفت: کمبود آب نتیجه عوامل متعددی از جمله تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف در بخشهای مختلف است و نباید تنها بخش کشاورزی را متهم این وضعیت دانست.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از رئیسجمهور و مجلس بهدلیل پرداختن دقیق و موشکافانه به موضوع آب، گفت: برای ورود به بحث بحران آب باید ابتدا مسئله بهدرستی تبیین شود. بحران آب و کمبود آن را نباید صرفاً متوجه بخش کشاورزی کرد و یک بخش را متهم اصلی دانست.
وی افزود: تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، تغییر در الگوی بارش و همچنین افزایش مصارف در سایر بخشها از جمله شرب و صنعت، همگی در بروز این وضعیت نقش دارند. البته بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در مصرف آب دارد، اما باید توجه داشت که نخستین بخشی که از کمبود یا نبود آب آسیب میبیند، خودِ بخش کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش حیاتی آب در زندگی مردم ادامه داد: آب نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد. اگر آب را صرفاً بهعنوان آب شرب ببینیم، چند ساعت بعد از آن به غذا نیاز داریم و ماده اصلی تولید غذا، آب است. بنابراین امنیت غذایی برای ما اهمیتش کمتر از آب نیست.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: گاهی نگاهی شکل میگیرد که میگوید میتوان غذا را وارد کرد و امنیت غذایی را از این مسیر تأمین کرد، در حالی که پارادایمهای جهانی در این حوزه تغییر کرده است. غذا در دنیا بهقدری فراوان نیست که هر میزان نیاز داشتیم بتوانیم آن را وارد کنیم. از سوی دیگر، واردات نیازمند منابع مالی است و همه دنیا هم غذا را در اختیار نگذاشتهاند که هر کشوری بهراحتی برداشت کند.
وی گفت: ما باید امنیت غذایی خودمان را داشته باشیم و آن درصد کسری موجود که امروز مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است را نیز جبران کنیم. البته همه راهکارها باید بهصورت همزمان دنبال شود. در همین راستا، کشاورزی فراسرزمینی در دستور کار قرار گرفته و نخستین محمولههای وارداتی از این مسیر در همین روزها وارد کشور میشود و حدود دو ماه دیگر نیز روغن تولیدی از محل کشاورزی فراسرزمینی به کشور خواهد رسید.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ارتقای بهرهوری در مصرف آب تصریح کرد: از طریق عملیات بهزراعی میتوان کارهای زیادی انجام داد و راندمان تولید را افزایش داد. در حال حاضر میزان برداشت ما به ازای هر مترمکعب آب حدود یک و نیم کیلوگرم است، در حالی که برنامهریزی کردهایم این عدد به ۲.۶ کیلوگرم برسد. اگر به این سطح برسیم، حتی در شرایط کمآبی نیز میتوانیم امنیت غذایی داشته باشیم و بخشی از آب را صرفهجویی کنیم.
نوری قزلجه افزود: سال گذشته تنها با تغییر کشت چغندر از بهاره به پاییزه، حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شد. همچنین در حوزه برنج، با اصلاح رویه به رقمی رسیدهایم که با حدود ۲۰ درصد آب کمتر، محصول تولید میکند.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه مسیرهایی برای مصرف بهینه آب دیده شده و برای تحقق این اهداف، حدود ۱۷۰ همت منابع مالی نیاز است، در حالی که امسال حدود ۵ همت اعتبار برای این حوزه پیشبینی شده که میزان تخصیص آن نیز خود محل بحث است.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: اگر بحث «نکاشت» مطرح میشود، حتماً باید جایگزین آن نیز مشخص شود؛ چرا که باید به امنیت غذایی، اشتغال و مسائل اجتماعی کشور توجه داشت. مسئله آب برای ما بسیار مهم است، اما در کنار آن، امنیت غذایی، خودکفایی کشاورزی و پایداری سرزمینی نیز اهمیت دارد.
نوری قزلجه در پایان گفت: بخش کشاورزی با تحویل حجمی آب به کشاورزان موافق است تا مشخص شود چه میزان آب در اختیار داریم و با آن چه محصولی تولید میشود. بخش کشاورزی برای اجرای این سیاست آمادگی کامل دارد و امیدواریم با بهرهگیری از علم، دانش و منابع موجود، هم مصرف آب را بهینه کنیم و هم امنیت غذایی کشور را حفظ کنیم.