واکنش قوه قضائیه به تذکر شفاهی نماینده پرحاشیه تهران/ رسایی باز هم گزارش اشتباه داد
قوه قضائیه اعلام کرد: حمید رسایی در تذکر شفاهی روز گذشته در صحن علنی مجلس با اشاره به قانون شفافیت مدعی شد که قوه قضاییه تا الان گزارش نداده است در حالیکه این تذکر حمید رسایی در مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن جوکار عاری از صحت بوده و ناشی از عدم اطلاع آنها از گزارشهای قوه قضاییه بوده است.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس روز گذشته در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف! خیلی از قانونها اجرا نمیشود چرا نسبت به آنها حساسیت نیست، من حدود دو ماه قبل در خصوص قانون شفافیت تذکر دادم و حضرتعالی هم فرمودید الحمدالله مجلس عمل کرده ولی من از آقای جوکار پیگیری کردم و بیان کرد معاونتهای مجلس گزارش خودشان را دادند و به غیر از یک بخش عمل نشده است، لذا طبق قانون شفافیت جلسات کمیسیونها باید شفاف شود باید به اطلاع مردم برسد و امیدواریم مجلس عمل کند، اما به جز مجلس قوه قضاییه تا الان گزارش نداده دولت تا حالا گزارش نداده است.
این تذکر حمید رسایی در مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن جوکار عاری از صحت بوده و ناشی از عدم اطلاع آنها از گزارشهای قوه قضاییه بوده است.
قوه قضاییه پیشتر و در تیر و آذر سال جاری گزارشهایی را در قالب ۲ نامه به محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ در نامهای به شماره ۹۰۰۰/۱۰۰۵۶/۱۰۰۰ و در ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در نامهای به شماره ۱۰۰۰/ ۲۶۴۶۵/ ۹۰۰۰ نامههایی را با امضای معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، با موضوع عملکرد قوه قضاییه در نحوه اجرای قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها برای جوکار ارسال کرده است.
پیشنهاد میشود حمید رسایی پیش از بیان تذکرات خود در مجلس شورای اسلامی و متهم کردن قوه قضاییه با استعلام دقیق از دبیرخانه در جریان نامههای ارسال شده از طرف قوه قضاییه قرار بگیرد و جوکار هم با مطالعه دقیق محتوای نامههای رسیده به دستش اطلاعات دقیقتری از اقدامات قوه قضاییه در اختیار سایر نمایندگان قرار دهد.