مجلس ادعای تنش نمایندگان با فرزین را تکذیب کرد

رئیس اداره اخبار مجلس نوشت: تنش در صحن صد درصد کذب است و حتی زمینه چنین برداشت غلطی نیز در جلسه امروز مجلس وجود نداشت.

به گزارش ایلنا، امیرحسین یزدان پناه، رئیس اداره اخبار مجلس نوشت: این ادعا[تنش در صحن] صد درصد کذب است و حتی زمینه چنین برداشت غلطی نیز در جلسه امروز مجلس وجود نداشت. جلسه ‎غیرعلنی تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس با موضوع ‎معیشت مردم و اقتصاد  کشور گرچه جدی، صریح و چالشی بود اما درعین حال کاملا همدلانه و دلسوزانه بود و هیچ تنشی در جلسه رخ نداد.

 

 

