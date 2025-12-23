دقایقی پیش؛
جلسه علنی مجلس در نوبت عصر آغاز شد
جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر با حضور اعضای کابینه دقایقی پیش آغاز شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۲دی ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اعضای کابینه و نمایندگان آغاز شد.
در جلسه غیرعلنی صبح مجلس جلسه میزبان رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری بود.
همچنین قرار است در نوبت عصر بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران(به نمایندگی از شورای همکاری دولت و دانشگاه) درخصوص راهبردها، سیاست ها و شیوه های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی(چالش ها، الزامات و برنامه ها) و همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
همچنین قرار است در این نشست رئیس جمهور نیز حضور پیدا کرده و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم هیات رئیسه مجلس کند.