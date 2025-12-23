جلسه علنی مجلس در نوبت عصر آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۲دی ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اعضای کابینه و نمایندگان آغاز شد.

در جلسه غیرعلنی صبح مجلس جلسه میزبان رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری بود.

همچنین قرار است در نوبت عصر بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران(به نمایندگی از شورای همکاری دولت و دانشگاه) درخصوص راهبردها، سیاست ها و شیوه های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی(چالش ها، الزامات و برنامه ها) و همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین قرار است در این نشست رئیس جمهور نیز حضور پیدا کرده و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم هیات رئیسه مجلس کند.

