خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری بیش از ۴۰۰ دادگاه آنلاین با خارج از کشور در خراسان جنوبی

برگزاری بیش از ۴۰۰ دادگاه آنلاین با خارج از کشور در خراسان جنوبی
کد خبر : 1731841
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار برنامه‌ریزی دادگستری استان خراسان جنوبی درباره برگزاری دادگاه‌های آنلاین در این استان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پانزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه کشور، به مدت سه روز در استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود؛ توری که با محوریت شفاف‌سازی عملکرد دستگاه قضایی، ارتباط مستقیم با مردم و بررسی میدانی مسائل قضایی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در حال اجراست.

پانزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه مختلف، به مدت سه روز در استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود؛ توری رسانه‌ای که با هدف آشنایی نزدیک اصحاب رسانه با عملکرد دستگاه قضایی، مسائل اجتماعی و دغدغه‌های مردمی برنامه‌ریزی شده است.

در جریان این تور نظارتی، نشست خبری با حضور محمدجعفر عبدالهی، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی و معاونان وی برگزار شد. در این نشست، آخرین اقدامات، برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی استان تشریح و به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد.

همچنین بازدید از سامانه‌ها، اتاق مانیتورینگ و دادگاه‌های زنده آنلاین از دیگر برنامه‌های روز اول این تور رسانه‌ای بود.

عباس اسماعیلی، معاون فناوری اطلاعات و آمار برنامه‌ریزی دادگستری استان خراسان جنوبی، درباره برگزاری دادگاه‌های آنلاین در این استان گفت: از زمان شروع کرونا، با توجه به اینکه برخی استان‌ها کانون کرونا بودند و نمی‌توانستند برای برگزاری دادگاه به استان ما بیایند و پرونده‌ها زیاد شده بود، به ذهن‌مان رسید که مانند بستر «شاد»، بستری برای برگزاری دادگاه آنلاین ایجاد کنیم و سامانه «نویسا» را در بستر سامانه‌های قوه قضاییه طراحی کردیم و این کار را آغاز کردیم. یادم هست که در روزهای اول حتی با اندونزی، مالزی، چین و آمریکا هم ارتباط داشتیم. از ابتدای طرح تاکنون، بیش از ۴۰۰ دادگاه فقط با خارج از کشور داشتیم. غیر از کربلا و مکه، ۴۰۰ دادگاه دیگر با سایر کشورها برگزار کردیم.

وی ادامه داد: در ایام کرونا با استان‌هایی که کانون شیوع کرونا بودند مواجه شدیم و این باعث شد مردم این استان‌ها نتوانند به استان خراسان جنوبی بیایند. یکی از ابتکارات ما این بود که فضای مجازی را برای زندانیان فراهم کردیم و اعزام حضوری زندانیان را حذف کردیم. ما تنها استانی بودیم که در ایام کرونا هیچ زندانی فوتی نداشتیم، زیرا زندانیان در قرنطینه بودند و برای حضور در جلسه رسیدگی به دادگاه نمی‌آمدند.

وی تصریح کرد: اکنون ۹۹ درصد دادگاه‌های زندان استان ما هنوز به صورت مجازی برگزار می‌شود. حتی دادسرا، دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام کاملاً به صورت مجازی برگزار می‌شود و زندانیان نیازی به مراجعه حضوری ندارند. قبلاً مردم با زنجیر به اینجا می‌آمدند، اما اکنون استقبال می‌کنند.

اسماعیلی گفت: وقتی دادگاه برگزار می‌شود، صفحه اظهارات به اشتراک گذاشته می‌شود و مخاطب هر آنچه را که قاضی تایپ می‌کند می‌بیند و سپس امضا می‌کند؛ این‌گونه نیست که ندیده باشند. روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ دادگاه آنلاین در سطح استان برگزار می‌شود؛ هم داخل استان و هم در سطح کشور.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، سه هفته پیش یک محموله ۷۷۲ کیلوگرمی کریستال از هرمزگان آمد و در بیرجند گیر افتاد. حمل‌ونقل متهمان این پرونده‌ها برای حضور در دادگاه و دادسرا خطرناک است، اما استفاده از فضای مجازی امنیت حضور زندانیان را تأمین کرده است. آن‌ها می‌دانند که در خراسان جنوبی امکان حضور فیزیکی نیست و باید دادگاه‌هایشان به صورت مجازی برگزار شود. اگر قصد داشته باشند در راه صحنه‌ای درست کنند یا ماشینی بیاید و فرار کند، از این خبرها نیست. این سامانه در زندان نیز برقرار است و ارتباطات به‌صورت کامل انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا