برگزاری بیش از ۴۰۰ دادگاه آنلاین با خارج از کشور در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایلنا، پانزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه کشور، به مدت سه روز در استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود؛ توری که با محوریت شفاف‌سازی عملکرد دستگاه قضایی، ارتباط مستقیم با مردم و بررسی میدانی مسائل قضایی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در حال اجراست.

پانزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه مختلف، به مدت سه روز در استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود؛ توری رسانه‌ای که با هدف آشنایی نزدیک اصحاب رسانه با عملکرد دستگاه قضایی، مسائل اجتماعی و دغدغه‌های مردمی برنامه‌ریزی شده است.

در جریان این تور نظارتی، نشست خبری با حضور محمدجعفر عبدالهی، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی و معاونان وی برگزار شد. در این نشست، آخرین اقدامات، برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی استان تشریح و به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد.

همچنین بازدید از سامانه‌ها، اتاق مانیتورینگ و دادگاه‌های زنده آنلاین از دیگر برنامه‌های روز اول این تور رسانه‌ای بود.

عباس اسماعیلی، معاون فناوری اطلاعات و آمار برنامه‌ریزی دادگستری استان خراسان جنوبی، درباره برگزاری دادگاه‌های آنلاین در این استان گفت: از زمان شروع کرونا، با توجه به اینکه برخی استان‌ها کانون کرونا بودند و نمی‌توانستند برای برگزاری دادگاه به استان ما بیایند و پرونده‌ها زیاد شده بود، به ذهن‌مان رسید که مانند بستر «شاد»، بستری برای برگزاری دادگاه آنلاین ایجاد کنیم و سامانه «نویسا» را در بستر سامانه‌های قوه قضاییه طراحی کردیم و این کار را آغاز کردیم. یادم هست که در روزهای اول حتی با اندونزی، مالزی، چین و آمریکا هم ارتباط داشتیم. از ابتدای طرح تاکنون، بیش از ۴۰۰ دادگاه فقط با خارج از کشور داشتیم. غیر از کربلا و مکه، ۴۰۰ دادگاه دیگر با سایر کشورها برگزار کردیم.

وی ادامه داد: در ایام کرونا با استان‌هایی که کانون شیوع کرونا بودند مواجه شدیم و این باعث شد مردم این استان‌ها نتوانند به استان خراسان جنوبی بیایند. یکی از ابتکارات ما این بود که فضای مجازی را برای زندانیان فراهم کردیم و اعزام حضوری زندانیان را حذف کردیم. ما تنها استانی بودیم که در ایام کرونا هیچ زندانی فوتی نداشتیم، زیرا زندانیان در قرنطینه بودند و برای حضور در جلسه رسیدگی به دادگاه نمی‌آمدند.

وی تصریح کرد: اکنون ۹۹ درصد دادگاه‌های زندان استان ما هنوز به صورت مجازی برگزار می‌شود. حتی دادسرا، دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام کاملاً به صورت مجازی برگزار می‌شود و زندانیان نیازی به مراجعه حضوری ندارند. قبلاً مردم با زنجیر به اینجا می‌آمدند، اما اکنون استقبال می‌کنند.

اسماعیلی گفت: وقتی دادگاه برگزار می‌شود، صفحه اظهارات به اشتراک گذاشته می‌شود و مخاطب هر آنچه را که قاضی تایپ می‌کند می‌بیند و سپس امضا می‌کند؛ این‌گونه نیست که ندیده باشند. روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ دادگاه آنلاین در سطح استان برگزار می‌شود؛ هم داخل استان و هم در سطح کشور.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، سه هفته پیش یک محموله ۷۷۲ کیلوگرمی کریستال از هرمزگان آمد و در بیرجند گیر افتاد. حمل‌ونقل متهمان این پرونده‌ها برای حضور در دادگاه و دادسرا خطرناک است، اما استفاده از فضای مجازی امنیت حضور زندانیان را تأمین کرده است. آن‌ها می‌دانند که در خراسان جنوبی امکان حضور فیزیکی نیست و باید دادگاه‌هایشان به صورت مجازی برگزار شود. اگر قصد داشته باشند در راه صحنه‌ای درست کنند یا ماشینی بیاید و فرار کند، از این خبرها نیست. این سامانه در زندان نیز برقرار است و ارتباطات به‌صورت کامل انجام می‌شود.

انتهای پیام/