در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
جزئیات نشست غیرعلنی امروز مجلس/ تشکیل کمیته ۵ نفره بین دولت و مجلس/ اصلاحات لازم برای واقعی شدن افزایش حقوقها انجام میشود
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با حضور در جمع خبرنگاران در تشریح جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: این جلسه با هدف به اشتراک گذاشتن دادهها و اطلاعات وضعیت کشور بین دولت و مجلس برگزار شد و تلاش ما رسیدن به یک فهم مشترک درباره برنامهریزی برای حل مسائل اقتصادی است.
وی افزود: یک کمیته پنج نفره بین دولت و مجلس تشکیل شده که در آن محمدی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی گزارشهایی ارائه کردند. این گزارشها شامل ۱۷ ماموریت و عنوان بود که مورد اجماع سران قوا و تمامی بخشهای نظام قرار گرفته و هدف آن بهبود وضع موجود است.
گودرزی با تاکید بر اهمیت اثرگذاری سیاستهای اقتصادی بر سفره مردم بیان کرد: امروز وضعیت کشور خاص است و مسائل متعددی از جمله میزان فروش نفت، بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی بر آن تاثیرگذار بوده است. دغدغه اصلی ما و مجلس این است که مردم تاثیر اقدامات و برنامههای اقتصادی را در زندگی خود ببینند.
وی تصریح کرد: نمونهای از این موضوع تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی است که عمدتاً صرف نهادهها میشود و اثر مستقیم بر زندگی مردم ندارد. بنابراین باید سازوکارها تغییر کند تا حمایتها به حلقه آخر زنجیره یعنی مردم برسد. ابزار پیشنهادی ما کالای الکترونیک و برنامههای سهماهه پایانی سال است که در سالهای بعد نیز استمرار خواهد داشت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره رفع تعهدات ارزی گفت: هدف این است که صادرکنندگان تمام ارز حاصل از صادرات خود را به بازار رسمی بازگردانند و سیاستها بر اساس آن تنظیم شود. ممکن است در برخی حوزهها اصلاحات لازم باشد، اما دغدغه مشترک دولت و مجلس این است که مردم از این اقدامات بهرهمند شوند.
گودرزی در ادامه درباره بودجه سال ۱۴۰۵ توضیح داد: تلاش ما این است که هر افزایش درآمد یا کاهش هزینه، مانند تغییر سیاست ارز ترجیحی، مستقیم به سفره مردم برسد. اقدامات مجلس و دولت باید موجب افزایش امید و اعتماد مردم و رضایتمندی جامعه شود.
وی همچنین درباره احکام بودجه گفت: تمام احکام بودجههای گذشته تحت عنوان الزامات و احکام تنفیضی به دولت ابلاغ شده است. برخی احکام جدید تحت عنوان احکام تنفیذی در حال جمعبندی است و به قانون الحاق ۴ تبدیل خواهد شد. از این پس، بودجه سالانه صرفاً جداول منابع و مصارف مبتنی بر الزامات و احکام تنفیذی خواهد بود و قانوننویسی جدید در بودجه انجام نخواهد شد.
گودرزی تاکید کرد: دولت مطابق اصلاحات اخیر مجلس هر ساله الزامات یکساله خود را همراه با لایحه بودجه تقدیم مجلس میکند. به عنوان مثال، برای اقشاری که از سیل یا شرایط خاص متضرر شدهاند، معافیتهای خاص در لایحه بودجه پیشبینی خواهد شد.
وی در پایان گفت: دغدغه مجلس و دولت کاهش تورم و ناترازیها است. اگر درآمدی حاصل شود، باید مستقیم به سفره مردم برسد. همچنین در زمینه افزایش حقوق، مجلس تنها پایهای برای افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته است و اصلاحات لازم برای واقعی شدن آن انجام خواهد شد.