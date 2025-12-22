در همایش «حکمرانی علم و فرهنگ،پیشران انسجام ملی» صورت گرفت؛
تقدیر از رئیس سازمان بازرسی کل کشور بهدلیل نظارت مؤثر بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
در همایش «حکمرانی علم و فرهنگ، پیشران انسجام ملی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تلاشها و عملکرد رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمینه نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا تقدیر شد.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این همایش با تأکید بر نقش کلیدی نظارت در تحقق اسناد بالادستی اظهار کرد: اگر بهترین مصوبات در شورا تصویب شود، اما نظارت مؤثری بر اجرای آنها صورت نگیرد، این اسناد فاقد ارزش عملی خواهند بود.
وی با قدردانی از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور افزود:خداییان به همراه معاونان و مدیران این سازمان، در عمل به بازوی نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شدهاند.
خسروپناه همچنین از رئیس قوه قضاییه، بهدلیل صدور دستور پیگیری اجرای مصوبات شورا قدردانی کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: خداییان با باور و اهتمام جدی، اجرای تکتک مصوبات شورا را پیگیری میکند و گزارشهای نظارتی منظم از روند اجرای آنها به شورا ارائه میشود.