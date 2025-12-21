خبرگزاری کار ایران
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد؛

تقویت بهره‌وری و پرداخت عادلانه، اولویت دولت در اصلاح نظام اداری

کد خبر : 1731052
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی، تقویت بهره‌وری و پرداخت عادلانه را از اولویت‌های دولت در اصلاح نظام اداری عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نشست پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با حضور جمعی از کارشناسان حوزه برنامه و بودجه و مدیریت، برگزار شد.

محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست عنوان کرد: بدون داشتن برنامه عملیاتی، اساساً امکان ارزیابی عملکرد وجود ندارد. وقتی برنامه مشخصی وجود نداشته باشد، نمی‌توان سنجید که میزان فعالیت یا اثربخشی افراد و سازمان‌ها چقدر بوده است.

وی افزود: صرف راه‌اندازی سامانه‌های ارزیابی بدون پشتوانه محتوایی و مدیریتی راهگشا نخواهد بود. بحث ما صرفاً طراحی یک نرم‌افزار و الزام کارکنان به ثبت اطلاعات نیست، بلکه حرکت گام‌به‌گام و اصلاح رویکرد مدیریتی است. نخستین گام، آماده‌سازی ذهن مدیران و آموزش آنان در سطوح مختلف مدیریتی است.

هدف از این رویکرد کاهش حقوق کارکنان نیست

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: موضوع اصلی، پرداخت مبتنی بر عملکرد است. ممکن است فردی به دلیل عملکرد مؤثر و ارزش‌آفرین، دریافتی بیشتری داشته باشد. هرچه بتوانیم دامنه پرداخت مبتنی بر عملکرد را گسترش دهیم، موفق‌تر خواهیم بود.

قائم‌پناه با بیان اینکه این نگاه باید از مدیران آغاز شود و سپس به واحدهای کارگزینی و منابع انسانی تسری پیدا کند، اظهار کرد: مدیر باید بداند چه میزان منابع در اختیار دارد و این منابع را چگونه و بر اساس چه برنامه‌ای تخصیص می‌دهد. مدیریت صرفاً به معنای هزینه‌کردن نیست.

وی ادامه داد: اگر پرداخت مبتنی بر عملکرد در اختیار مدیران توانمند قرار بگیرد، امکان جذب، نگهداشت و انگیزش نیروهای متخصص، باسواد و کارآمد در سازمان‌ها فراهم می‌شود و این امر کاملاً در راستای اهداف نظام اداری کشور است.

ضرورت نهادینه‌سازی مفهوم بهره‌وری در مدیریت کشور

قائم‌پناه گفت: متأسفانه مفهوم بهره‌وری هنوز جایگاه شایسته‌ای در نظام مدیریتی ما ندارد. مدیری که برنامه عملیاتی نداشته باشد و منابع خود را نشناسد، عملاً نمی‌تواند مدیریت اثربخش داشته باشد.

در این نشست، محورهای مهمی از جمله چارچوب‌مند شدن هزینه‌کردها، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، مدیران و کارکنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

