ممکان نشست کمیسیون اقتصادی را تشریح کرد:
ارز ترجیحی تا پایان سال جاری حذف نخواهد شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوعی که وجود دارد اولا یک سری شایعههایی ایجاد شده بود که ارز ترجیحی را برای برخی از کالاهای اساسی حذف خواهد شد در صورتی که تا پایان سال به هیچ وجه این موضوع امکان ندارد و برای برنج و همه کالاهای اساسی و داروها حتماً ارز ترجیحی وجود خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در تشریح نشست امروز ( ۳۰ آذرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور وزیر اقتصاد و ریس بانک مرکزی در جلسه گفت: در مدت اخیر قیمت ارز و طلا نوسانات شدید داشته است که باعث نگرانی شده که این موضوع تورم هم ایجاد کرده و زنجیره اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: هفته گذشته ما در حوزههای انتخابیه بودیم اما بلافاصله با هماهنگیهایی که با رئیس کمیسیون اقتصادی و وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی صورت پذیرفت برای اینکه ما بتونیم یک گزارشی را به صحن ارائه بکنیم. امروز جلسه ای که نزدیک به سه الی چهار ساعت بوده است در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
ممکان عنوان کرد: یکسری شایعههایی ایجاد شده بود که ارز ترجیحی را برای برخی از کالاهای اساسی بر خواهند داشت در صورتی که تا پایان سال به هیچ وجه این موضوع امکان ندارد و برای برنج و همه کالاهای اساسی و داروها حتماً ارز ترجیحی وجود خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: از طرفی بانک مرکزی تا امروز بر اساس قانون برنامه هفتم حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز را به دو وزارتخانه تخصیص داده و بر اساس همین برنامه تا پایان سال حتماً ارز را تامین خواهد کرد. ما از این بابت هم هیچ مشکلی نداریم.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: یکسری سیاستگذاریهایی در دولت وجود دارد و به صورت جزیرهای دارد عمل می کند و این ها بر نوسانات ارزی تاثیر می گذارد به هر حال مورد انتقاد اعضای کمیسیون قرار گرفته است و کمیسیون تیم اقتصادی دولت را مکلف کرد که از این به بعد اگر اقداماتی را می خواهند انجام بدهند حتما مجلس را در جریان قرار دهند و البته مقرر شده آقای حسینی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی و همچنین آقای تاجگردون به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه تیم اقتصادی دولت حضور پیدا میکنند تا بتوانند واقعیتهایی که بر اساس قوانین و مقررات برای دولت وضع شده را گوشزد بکنند اما مردم نگران نباشند برای روزهای آینده که در پیش رو داریم به خصوص ماه مبارک رمضان و شب عید تدابیر خوبی اتخاذ شده و گام های خوبی در نظر گرفته اند و ما سعی خواهیم کرد از اقدامات نظارتی در هفته های آینده برای دولت اگر واقعا تغییرات اساسی را ایجاد نکنند استفاده بکنیم و مردم مطمئن باشند به هر حال خادمین آنها در مجلس در راستای مطالبات به حق و قانونی شان اقدامات لازم را انجام خواهند داد.