بررسی اساسنامه سازمان بهینه‌سازی انرژی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) با حضور  عباسعلی کدخدایی، طحان نظیف و پورسید، از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و همچنین اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان  برگزار شد.

در این نشست کلیات اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، اسماعیل سقاب اصفهانی توضیحاتی درباره مقدمات تصویب اساسنامه و برنامه‌های مدنظر سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ارائه کرد و در ادامه به سوالات اعضای حقوقدان شورای نگهبان و پژوهشگران حاضر در جلسه درباره کلیات اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی پاسخ داد؛ حاضران از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصول قانون اساسی نسبت به این اساسنامه اظهارنظر کردند.

نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

