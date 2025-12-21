به گزارش ایلنا، جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) با حضور عباسعلی کدخدایی، طحان نظیف و پورسید، از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و همچنین اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.