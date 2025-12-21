خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده نیروی دریایی ارتش اعلام کرد

ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش در مسیر آفریقای جنوبی

ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش در مسیر آفریقای جنوبی
کد خبر : 1731020
لینک کوتاه کپی شد.

امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش در مسیر آفریقای جنوبی حضور دارند، گفت: امروز نیروی دریایی ارتش با اتکا به توان داخلی، تجربه‌های عملیاتی فرامنطقه‌ای و حضور مستمر در آب‌های آزاد، به یکی از بازیگران تأثیرگذار امنیت دریایی در منطقه و فراتر از آن تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در گردهمایی روحانیون آجا مقیم مرکز که به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزار شد، با اشاره به اعزام ناوگروه‌های جدید ارتش به مأموریت‌های برون‌مرزی، گفت: به لطف خداوند، برکت خون شهدا، ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش عازم دریا شده‌اند و هم‌اکنون در مسیر آفریقای جنوبی هستند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه یکی از ناوگروه‌ها مأموریت اسکورت کشتی‌های تجاری را بر عهده دارد، افزود: ناوگروه ۱۰۳ نیز در راستای اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا و تقویت دیپلماسی دفاعی و دریایی، در رزمایش مشترک بریکس شرکت خواهد کرد.

امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه جایگاه ایران در عرصه دریایی تثبیت شده است گفت: امروز نیروی دریایی ارتش با اتکا به توان داخلی، تجربه‌های عملیاتی فرامنطقه‌ای و حضور مستمر در آب‌های آزاد، به یکی از بازیگران تأثیرگذار امنیت دریایی در منطقه و فراتر از آن تبدیل شده است.

وی با اشاره به تلاش رسانه‌ای دشمن برای القای انزوای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمن امروز در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی به دنبال تضعیف کشور است، اما این توطئه‌ها همانند گذشته ناکام خواهد ماند و دشمن این آرزوها را به گور خواهد برد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربیات مأموریت‌های خارجی تصریح کرد: بسیاری از فرماندهان نظامی کشورهای دیگر به جایگاه موثر رهبری جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند و حتی سخنان معظم له را در سطوح عالی نظامی خود تحلیل می‌کنند؛ موضوعی که نشان‌دهنده عمق نفوذ و اثرگذاری رهبری ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی است.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال این واقعیت‌ها به بدنه نیروها، به‌ویژه جوانان در مراکز آموزشی و یگان‌ها، افزود: جایگاه جمهوری اسلامی ایران امروز در سطحی است که دشمنان علیرغم همه تبلیغات، ناچار به اعتراف به آن هستند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مسئولان عقیدتی ـ سیاسی ارتش، خاطرنشان کرد: همه ما سرباز این کشور و انقلاب هستیم و توفیقات امروز نیروی دریایی، از جمله مأموریت ناوگروه ۸۶ و ناوشکن سهند، نتیجه همدلی، ایمان و تبعیت از ولایت فقیه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن