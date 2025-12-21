با امضای معاون اول رئیسجمهور و در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت؛
سند اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد
سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» با هدف شفافسازی مأموریتها، حذف وظایف موازی و غیرضرور، تقویت نقش راهبردی و نظارتی و کاهش تصدیگری دولت، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در شورایعالی اداری به تصویب رسید و امروز با امضای معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دولتها برای مواجهه مؤثر با تحولات سریع، پاسخگویی بهموقع به نیازهای مردم و افزایش انعطافپذیری سازمانی، ناگزیر از کاهش سطح مداخله مستقیم و فراهمسازی زمینه نقشآفرینی بخش خصوصی، تعاونیها، سمنها و مردم هستند.