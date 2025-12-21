سردار کرمی:
تحقق توسعه پایدار در جنوب شرق ایران تنها از مسیر همافزایی دستگاهها ممکن است
فرمانده نیروی زمینی سپاه: تحقق توسعه پایدار در جنوب شرق ایران تنها از مسیر همافزایی دستگاهها، مشارکت مردم و نگاه توأمان به امنیت و اقتصاد ممکن است.
به گزارش ایلنا، سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست شورای راهبری همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور» که در تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی این منطقه گفت: «تحقق توسعه پایدار در جنوب شرق ایران تنها از مسیر همافزایی دستگاهها، مشارکت مردم و نگاه توأمان به امنیت و اقتصاد ممکن است.»
امنیت و توسعه، دو محور مکمل
سردار فرمانده نیروی زمینی سپاه در سخنان خود با تبیین پیوند عمیق امنیت با رشد اقتصادی و علمی تصریح کرد: «مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جنوب شرق کشور در هم تنیدهاند. امنیت، پیششرط شکوفایی اقتصادی است و در مقابل، نبود اقتصاد پویا به امنیت لطمه میزند. توسعه، باید امنیتمحور باشد تا پایداری آن تضمین شود.»
ظرفیتهای بزرگ اقتصادی جنوب شرق
وی با اشاره به پتانسیلهای کمنظیر اقتصادی در این منطقه گفت: «اقتصاد دریامحور در سواحل مکران و چابهار، اقتصاد کشاورزی و ترانزیت بینالمللی از مهمترین فرصتهایی هستند که میتوانند چرخ توسعه کشور را به حرکت درآورند.»
وی افزود: «در بخش کشاورزی، ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی منطقه برای ایجاد باغهای موز اختصاص یافته است. کشور سالانه حدود ۶۵۰ میلیون دلار برای واردات این محصول هزینه میکند، در حالی که با اجرای این طرح میتوانیم نهتنها نیاز داخلی را تأمین کنیم، بلکه صادرکننده باشیم و درآمدی فراتر از نفت بهدست آوریم.»
گسترش روابط اقتصادی با همسایگان
سردار فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه درباره فرصتهای منطقهای اظهار داشت: «پاکستان با جمعیت ۲۶۰ میلیون نفری، افغانستان از مسیر چابهار، و کشورهای عمان و آفریقایی، شرکای مهمی هستند که میتوانند پیشران تحول در اقتصاد جنوب شرق ایران باشند. بخشی از قراردادهای بزرگ اقتصادی بین دو کشور ایران و پاکستان هنوز اجرایی نشده و باید فعال شوند.»
نقش بسیج در امنیت پایدار
سردار با اشاره به مشارکت مردمی در حفظ امنیت منطقه گفت: «امروز بیش از ۱۰ هزار بسیجی – از شیعه و اهل سنت – در قالب طرحهای امنیتی در جنوب شرق کشور فعال هستند. موفقیت این الگو نتیجه همراهی مردم، سران قبایل، علمای دینی و نخبگان است.»
وی تأکید کرد که «امنیت پایدار جنوب شرق امروز حاصل الگوی مردمی و انقلابی است که از دل اعتماد و همدلی اقوام و مذاهب برآمده است.»
گامهای علمی و بهداشتی در مسیر توسعه
سردار فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به رشد علمی در دانشگاههای منطقه گفت:
«ظرفیت نخبگان علمی باید در خدمت اقتصاد منطقه قرار گیرد. همچنین، طرح جذب پزشکان بومی – که در دولت شهید رئیسی آغاز و در دولت دکتر پزشکیان ادامه یافته – زمینهساز حل مشکل ماندگاری پزشکان و ارتقای خدمات درمانی در مناطق محروم است.»
در پایان جلسه شورای راهبری اولین همایش "بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور، سردار فرمانده نیروی زمینی سپاه با تأکید بر لزوم کار جمعی دستگاهها افزود: «جنوب شرق ایران سرزمینی ثروتمند و الهی است که با تلاش، تدبیر و همدلی میتوان آن را به محور ثبات، امنیت و پیشرفت ملی تبدیل کرد. خداوند به جامعه پرتلاش پاداش میدهد، نه به جامعهای که به رکود تن دهد.»