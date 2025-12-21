پیام تسلیت رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پی درگذشت اشرف بروجردی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، متن پیام تسلیت محمد اسلامی به شرح زیر است:



بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اِنّا لله و اِنّا اِلَیهِ راجِعون



خبر درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، خواهر گرانقدر شهید والامقام و همسر شهید غلامعلی معتمدی از شهدای معزز فاجعه هفتم تیر، موجب تألم و تأثر عمیق گردید.



بی‌تردید خدمات ارزشمند و نقش موثر آن فقیده سعیده به‌عنوان مدیری فرهیخته، متعهد و تاثیرگذار در عرصه‌های فرهنگی و اجرایی کشور، همواره در خاطره جمعی جامعه و نزد اهل نظر ماندگار خواهد بود.



اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه اندوهبار را به خانواده مکرم و معزز بروجردی، به‌ویژه جناب آقای علاءالدین بروجردی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم.



از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، مغفرت و رحمت واسعه الهی، علوّ درجات و همنشینی با صالحان، و برای بازماندگان گرامی صبر، شکیبایی و اجر مسئلت می‌نمایم.

