پیام تسلیت رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پی درگذشت اشرف بروجردی

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران با صدور پیامی درگذشت مرحومه اشرف بروجردی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، متن پیام تسلیت محمد اسلامی به شرح زیر است:
 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
اِنّا لله و اِنّا اِلَیهِ راجِعون

خبر درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، خواهر گرانقدر شهید والامقام و همسر شهید غلامعلی معتمدی از شهدای معزز فاجعه هفتم تیر، موجب تألم و تأثر عمیق گردید.

بی‌تردید خدمات ارزشمند و نقش موثر آن فقیده سعیده به‌عنوان مدیری فرهیخته، متعهد و تاثیرگذار در عرصه‌های فرهنگی و اجرایی کشور، همواره در خاطره جمعی جامعه و نزد اهل نظر ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه اندوهبار را به خانواده مکرم و معزز بروجردی، به‌ویژه جناب آقای علاءالدین بروجردی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، مغفرت و رحمت واسعه الهی، علوّ درجات و همنشینی با صالحان، و برای بازماندگان گرامی صبر، شکیبایی و اجر مسئلت می‌نمایم.

 

