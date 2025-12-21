یارانه سه دهک جامعه افزایش پیدا کند

به گزارش ایلنا، محمد مهدی شهریاری در نشست علنی امروز ( یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: تورم و گرانی و نارضایتی، محصول عدم تکلیف شرایط فعلی کشور یعنی نه جنگ نه صلح نه مذاکره است. تا شرایطی که این وضعیت را تعیین تکلیف نکند، اوضاع اقتصادی بدتر، تورم و افزایش نارضایت‌ها بیشتر خواهد شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس دوازدهم اضافه کرد: آقای پزشکیان! بر اساس قولی که در انتخابات در این زمینه دادید به وظیفه خود عمل کنید همچنین علاوه بر محصول شرایط فعلی کشور، عملکرد بعضی از وزرا و استانداران و مدیران است که دولت را شرکت سهامی کرده‌اند. به خصوص اینکه عوامل مخالف دولت یعنی جبهه پایداری و انجمن حجتیه جدید، دولت را فلج کرده‌اند و این خیانتی است که این مسئولین به اعتماد مردم در رأی به پزشکیان می‌کنند.

وی افزود: در این شرایط نابسامان اقتصادی، ضرورت دارد یارانه سه دهک اول جامعه، مستمری بگیران، کمیته امداد و بهزیستی افزایش یابد. زیرا پرداختی‌های فعلی هزینه نان خالی این عزیزان را هم نمی‌دهد.

شهریاری اضافه کرد: ضرورت دارد وضعیت نیروهای شرکتی هرچه زودتر تعیین تکلیف شود و این وضعیت برای این کارمندان قابل تحمل نیست.

وی ادامه داد: مجلس باید در قانون بودجه سال آینده حقوق متناسب با تورم را برای بازنشستگان مصوب نماید و سازمان برنامه و بودجه باید اجرا کند.

شهریاری بیان کرد: برخی در موضع مبارزه با فساد به دنبال تبلیغات هستند. اکثریت مجلس امروز در بحث مبارزه با فساد پشتیبان رئیس قوه قضاییه می‌باشد که طی ماه‌های اخیر عملکرد خوبی داشته است اما متاسفانه بعضی‌ها در این خصوص به دنبال عقده گشایی هستند

