ذاکر در تذکر شفاهی:

وقتی قیمت‌ها رها می‌شود، مردم قربانی می‌شوند

وقتی قیمت‌ها رها می‌شود، مردم قربانی می‌شوند
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به تورم افسارگسیخته در جامعه گفت: آقای دولت؛ ناله‌ها و نفرین‌های مردم محروم، مردم مناطق محروم، کشاورزان، کارگران و بازنشستگان را اگر شما نمی‌شنوید، واقعیت جامعه چیز دیگری است. صدای این اقشار به‌روشنی شنیده می‌شود.

به گزارش ایلنا، سیدسلمان ذاکر در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: آقای دولت؛ ناله‌ها و نفرین‌های مردم محروم، مردم مناطق محروم، کشاورزان، کارگران و بازنشستگان را اگر شما نمی‌شنوید، واقعیت جامعه چیز دیگری است. صدای این اقشار به‌روشنی شنیده می‌شود.

در همین چند روز گذشته، قیمت برنج «طبیعت» از ۷۵۰ هزار تومان آغاز شده و به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده است. روغن نباتی پنج کیلویی که ۴۵۰ هزار تومان بود، اکنون به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. لبنیات نیز به همین ترتیب گران شده و دارو نیز از این قاعده مستثنا نیست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای دولت؛ اگر تورم و گرانی توجیهی داشت، اگر خدای نکرده قحطی بود، اگر زلزله یا سیل رخ داده بود، اگر دشمن به کشور حمله کرده بود، مردم با صبر و تحمل پای کار می‌ماندند. اما هیچ‌کدام از این شرایط وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس علت این تورم و گرانی چیست؟ آیا جز بی‌تدبیری است؟ آیا جز ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌هاست؟ آیا جز رهاشدگی قیمت کالاها و فقدان نظارت مؤثر بر بازار است؟

 

