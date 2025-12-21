ذاکر در تذکر شفاهی:
وقتی قیمتها رها میشود، مردم قربانی میشوند
به گزارش ایلنا، سیدسلمان ذاکر در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: آقای دولت؛ نالهها و نفرینهای مردم محروم، مردم مناطق محروم، کشاورزان، کارگران و بازنشستگان را اگر شما نمیشنوید، واقعیت جامعه چیز دیگری است. صدای این اقشار بهروشنی شنیده میشود.
در همین چند روز گذشته، قیمت برنج «طبیعت» از ۷۵۰ هزار تومان آغاز شده و به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده است. روغن نباتی پنج کیلویی که ۴۵۰ هزار تومان بود، اکنون به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. لبنیات نیز به همین ترتیب گران شده و دارو نیز از این قاعده مستثنا نیست.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای دولت؛ اگر تورم و گرانی توجیهی داشت، اگر خدای نکرده قحطی بود، اگر زلزله یا سیل رخ داده بود، اگر دشمن به کشور حمله کرده بود، مردم با صبر و تحمل پای کار میماندند. اما هیچکدام از این شرایط وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس علت این تورم و گرانی چیست؟ آیا جز بیتدبیری است؟ آیا جز ناهماهنگی در تصمیمگیریهاست؟ آیا جز رهاشدگی قیمت کالاها و فقدان نظارت مؤثر بر بازار است؟