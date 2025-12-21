به گزارش ایلنا، روح الله ایزدخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در ابتدا شب یلدا را به رفتگران شریفی که در این شب سرد و طولانی به نظافت خیابان ها خواهند پرداخت تبریک گفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در سالی که به عنوان سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است تعزیرات و گمرکات به جان فروشندگان لوازم یدکی و تولیدکنندگان قطعات افتادند.

وی با اشاره به مصداق این برخورد، یادآور شد: در یک مورد پرونده ای که دریافت کردم به دستور تعزیرات در گمرک هرمزگان برای کالایی به قیمت ۳ میلیارد تومان جریمه ای به مبلغ ۲۱۸ میلیارد تومان تعیین شده است و این به دلیل یک اشتباه تایپی بوده که در ثبت سفارش انجام شده اما به رغم اصلاح آن، قبل از صدور حکم قطعی تمام حساب های این فروشنده مسدود شده است.

ایزدخواه تاکید کرد: این اتفاق در حالی افتاده است که معاون گمرکات مربوطه به اتهام مفاسد و تخلف دستگیر شده است بنابراین باید تمام نامه هایی که امضا کرده بود ملغی اثر شود و این در حالی است که این فعال اقتصادی در دادگاه سرگردان، اموالش پلمپ و حساب هایش مسدود شده است بنابراین لازم است به وضعیت این پرونده رسیدگی شود

