لاجوردی در تذکر شفاهی:

افزایش قیمت گوشت و لبنیات و دارو بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش ایلنا، زهره سادات لاجوردی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: در مورد گرانی‌های سرسام آور این روزها، افزایش قیمت ارز، دارو، گوشت، مرغ و لبنیات حقیقتاً به شکل طبیعی پیش نرفته و این یک پدیده طبیعی نیست بلکه بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است لذا راهکار آن نیز تنها اقتصادی نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس دوازدهم اضافه کرد: البته سیاست گذاری‌های غلط، ولخرجی‌ها، حیف و میل بیت‌المال از عواملی است که در به وجود آمدن این وضعیت دخیل است و باید فوراً برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. مردم به شدت تحت فشار هستند.

وی افزود: به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم که توجه داشته باشید که نظرهای غیر تخصصی در مورد توان دفاعی کشور که در جنگ ۱۲ روزه قدرت جمهوری اسلامی ایران را به همه جهانیان نشان داد، موجب خشنودی دشمنان ما و تضعیف روحیه مدافعان و توان دفاعی کشور می‌شود. در اظهار نظرها دقت کنید.

