محسنیثانی در تذکر شفاهی:
دولت به گرانیهای لجام گسیخته پایان دهد
نماینده مردم سبزوار در مجلس از دولت خواست به گرانی های لجام گسیخته و بدون منطق و دلیل خاتمه داده و ترمز افزایش قیمت دلار و سکه را بکشد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا محسنی ثانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر بهداشت گفت: از شما تقاضا می کنم به دانشگاه سبزوار و بدهی های سنگین آن و نیاز جدی و فوری به ام آر آی و سی تی اسکن که مشکلات فراوانی برای بخش درمان و سلامتی مردم این منطقه ایجاد کرده رسیدگی کند.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، ششتمد و بخش بزرگ روداب خطاب به وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: به این همه تنوع رابطه خدمت در آموزش و پرورش پایان داده و این قشر عظیم قراردادی ها، بازنشستگان، حق التدریسی ها و پیش دبستانی ها را طبق قانون تعیین تکلیف کنید.
وی افزود: از دولت می خواهم به این گرانی های لجام گسیخته و بدون منطق خاتمه داده و ترمز افزایش قیمت دلار و سکه را بکشد.
محسنی ثانی در پایان از وزرای نفت و نیرو خواست در افزایش جهشی قیمت مصارف خانگی همچون آب، گاز، برق تجدید نظر کرده چرا که پرداخت آن ها از توان اکثر موکلانش به خصوص روستاییان خارج است.