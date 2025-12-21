خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محسنی‌ثانی در تذکر شفاهی:

دولت به گرانی‌های لجام گسیخته پایان دهد

دولت به گرانی‌های لجام گسیخته پایان دهد
کد خبر : 1730873
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس از دولت خواست به گرانی های لجام گسیخته و بدون منطق و دلیل خاتمه داده و ترمز افزایش قیمت دلار و سکه را بکشد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا محسنی ثانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر بهداشت گفت: از شما تقاضا می کنم به دانشگاه سبزوار و بدهی های سنگین آن و نیاز جدی و فوری به ام آر آی و سی تی اسکن که مشکلات فراوانی برای بخش درمان و سلامتی مردم این منطقه ایجاد کرده رسیدگی کند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، ششتمد و بخش بزرگ روداب خطاب به وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: به این همه تنوع رابطه خدمت در آموزش و پرورش پایان داده و این قشر عظیم قراردادی ها، بازنشستگان، حق التدریسی ها و پیش دبستانی ها را طبق قانون تعیین تکلیف کنید.

وی افزود: از دولت می خواهم به این گرانی های لجام گسیخته و بدون منطق خاتمه داده و ترمز افزایش قیمت دلار و سکه را بکشد.

محسنی ثانی در پایان از وزرای نفت و نیرو خواست در افزایش جهشی قیمت مصارف خانگی همچون آب، گاز، برق تجدید نظر کرده چرا که پرداخت آن ها از توان اکثر موکلانش به خصوص روستاییان خارج است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن