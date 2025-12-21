به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه ظاهرا ایجاد نارضایتی که مأموریت اسرائیل است در برخی اتاق های تصمیم گیری روال شده است، گفت: امروز نانوا بیچاره شده و یارانه نان را به او نمی دهند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دولت به نانوایان ابلاغ کرده که قیمت نان را افزایش ندهند تا دولت به آنها ۴۰ درصد یارانه بدهد، عنوان کرد: ۶ ماه است این یارانه پرداخت نشده است.

وی در ادامه با انتقاد از روند کار سامانه «نانی نو» که مرجع فساد شده است، گفت: سالانه آرد زیادی به دست نانوایان نمی رسد و هر کس در این سامانه پول بیشتر می دهد آرد دریافت می کند و نانوایی که بی کس و کار است یارانه نمی گیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر اینکه دولت باید یارانه ۴۰ درصدی به نانوایان بدهد که قیمت نان افزایش نیابد، خاطرنشان کرد: قحطی به معنای نبود یک کالا در بازار نیست بلکه به معنای این است که مردم توان خرید کالا را نداشته باشند. شما باید کالای دست مردم را مدیریت کنید تا با کیفیت دست مردم برسد.

نایب رئیس مجلس: سازمان برنامه و بودجه، مابه‌التفاوت یارانه آرد که مصوبه ابلاغی سران قواست را به نانوایان پرداخت کند

علی نیکزاد که ریاست این بخش از جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه کارگروه آرد و نان از سوی رئیس جمهور به ریاست پورمحمدی تشکیل شد تا مابه التفاوت داده شود، گفت: رئیس جمهور وظایف این کارگروه را ابلاغ کرد اما رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید برای اجرای آن اعتبار ندارد و قانونی هم وجود ندارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه پرداخت یارانه نانوایان بر اساس مصوبه سران قوا بوده است، یادآور شد: متأسفانه ۶ ماه است که هنوز مابه التفاوت یارانه آرد پرداخت نشده در صورتی که وقتی این موضوع مصوبه سران قوا بوده و ابلاغ شده است باید در اسرع وقت در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد. از آقای پورمحمدی می خواهیم چنانچه پرداخت مطالبات گندم را در دستور کار خود قرار داد به این موضوع نیز رسیدگی کند.

