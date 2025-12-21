حسینی در نطق میان دستور:
ناترازی مرکب و تورم مزمن زندگی مردم را سخت کرده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی مرکب، تورم مزمن و رشد اقتصادی صفر را از عوامل اصلی فشار بر زندگی مردم دانست و از دولت خواست با پرهیز از احاله مشکلات به گذشته، انسجام مدیریت، برنامهریزی اجرایی و چابک سازی ساختارها را در اولویت قرار دهد.
به گزارش ایلنا، سید شمسالدین حسینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: سال ۱۴۰۳ تصور میکردم که سختترین سال پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است در حالی که شرایط در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته سختتر نیز شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی مرکب و تورم مزمن همراه با رشد اقتصادی صفر را به عنوان دو معضل در ایجاد شرایط دشوار زندگی مردم عنوان کرد و ادامه داد: در چنین شرایط علاوه بر عذرخواهی همه قوا از جمله قوه مقننه باید به دنبال ریشهیابی و چارهجویی باشیم.
وی با اشاره به صدمات سنگین مالی و اقتصادی در پی حمله ددمنشانه و رذیلانه رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکای جنایتکار و برخی کشورهای اروپایی استعمارگر و فتنهانگیز بیان کرد: از همین جا به روح شهیدان گرانقدر نظامی و غیرنظامی، مردم بیپناه، دانشمندان، فرماندهان، افسران و سربازان درود میفرستم اما همه مشکل ما به هجوم دشمن و یا تحریم اهریمن برنمیگردد، اگرچه سهم این دو را هم نباید نادیده گرفت.
حسینی ناترازی مرکب را نشأت گرفته از ناترازی مدیریت و ناهماهنگی راهبردی دانست و افزود: باید بر این موارد غلبه کنیم. شناخت عمیق مردم، هجوم دشمن را متوقف ساخت از این رو مسئولیت سنگین درمان ناترازی مرکب و ناهماهنگی راهبردی بر عهده حکمرانی است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس خطاب به رئیس جمهور و دولتمردان یادآور شد که قاطبه مجلس و نمایندگان ملت از هر گرایش سیاسی، از تدبیر سیاستی شایسته دولت برای غلبه بر معضلات استقبال و پشتیبانی میکند.
وی ادامه داد: منصفانه نیست که همه مشکلات را محصول عملکرد یک سال و چند ماهه دولت چهاردهم قلمداد کنیم. از این رو انتظار دارم که دولت نیز به جای احاله مشکلات به گذشته، به دنبال کاهش آن، بهبود نظام تدبیر و کاستن از ناهماهنگی باشد.
حسینی عدم ارائه برنامه اجرایی و عدم گفتگوی هماهنگ و انسجام بخش با مردم را کاستی مشهود دولت دانست و بیان کرد: جناب رئیس جمهور شما رویکرد شیرین وفاق را برای رای اعتماد کابینه مطرح کردید و برای تمام کابینه رای اعتماد گرفتید امروز انتظار از کابینه است که با انسجام و صلابت از بار مشکلات بکاهد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه هنر دولت باید استخراج نسخههای اجرایی از کتاب قانون برنامه باشد، خاطر نشان کرد: همه آنچه به عنوان روند یا رفتار بلندمدت در متغیرهای سرمایهگذاری، رشد، تورم، ارزش پول ملی و توزیع درآمد مشاهده میشود را به پای دولت چهاردهم نمیگذارم اما بهبود و پیشگیری از نوسانات شدید، مسئولیت عاجل دولت است. تیم اقتصادی دولت از ظرفیت برنامه هفتم استفاده کنید، اگر کسری بودجه دارید راهکارهایی چون مولدسازی را فعال کنید، افزایش نرخهای مالیاتی در شرایط رشد اقتصادی صفر همراه با کاهش سرمایه گذاری و مصرف خصوصی چارهساز نیست، از افزایش نرخها در ارائه لایحه بودجه بپرهیزید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به دولتمردان و دستگاههای اجرایی ادامه داد: دولت را سبک و چابک کنید، وزارتخانهها را از اموالداری و بنگاهداری نجات دهید، به طور مثال در جایی که وزارت ورزش به جای ورزش، رویکرد شرکت داری ناکارآمد و پرخرج به ظاهر ساخت ورزشکار را در پیش میگیرد و یا به جای پرداختن به جوانان به ویلا داری در کنار دریا میپردازد، چگونه میخواهید ورزیده شوید؟.
وی با تأکید بر جایگزینی رویکرد مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی با تملک داراییهای سرمایهای و رویکرد تامین و خرید خدمت با تولید ناکارآمد خدمات عمومی، بیان کرد: رویکرد صحیح حمایت از سرمایهگذاری و تولید و صادرات است. تشویق مصرف مصرفانه و یا واردات رانتجویانه بر ناترازی ارزی میافزاید، برنامه هفتم، سیاست ارزی شفاف ارائه کرده است. عنصر اشراف اطلاعاتی، انسجام سیاستی و مدیریتی و حمایت صادراتی را جدی بگیرید.
حسینی گفت: ماده ۴۸ در پرهیز از قیمت گذاری صوری – دستوری و مزاحم تولید را عملیاتی کنید که یکی از راهکارهای بهبود امور است و حمایت واقعی از مردم را به تخصیصهای قلمبه ارز و ریال به رانت جویان ندوزید. به بهانه کنترل تورم، انتخابهای مردم را با دستور به بند نکشید، اقتصاد مردمی با حضور و انتخابهای اقتصادی مردم محقق میشود نه دستور دولت و نه مزاحمت در اقتصاد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس با اشاره به بحران آب و مشکلات انرژی در کشور افزود: تیم زیربنایی و اقتصادی دولت برای رفع مشکل کم آبی و ناترازی انرژی تنها چشم به آسمان ندوزید و مبادا فکر کنید تهاتر گاز و سوخت و نفت با واردات سوخت همه هنر و همت شماست. برنامه اقتصاد آب و اقتصاد انرژی را پیگیری کنید، البته که هدف همه این برنامهها باید بهبود زندگی مردم، نه بازگردانی این منابع در نزد دولت فربه شود. حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر همچون طبقههای پایین درآمدی و بازنشستگان را با اصلاح و کارآمد ساختن صندوقهای بازنشستگی مورد تأکید برنامه هفتم دولت قرار دهید.
حسینی خطاب به وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تکمیل حداقل یک راه به استانهای شمالی کشور، افزود: تاسیسات آبی در استانهای شمالی بسیار ناچیز است، با توجه به اموال فراوانی که دارید و منابع فراوانی که برای مولد سازی دارید برای تکمیل این پروژهها استفاده کنید.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با گلایه از کمبود زیرساختهای بهداشت و درمانی در حوزه انتخابیه خود بیان کرد: مردم شمال برای درمان خود ناگزیر به سفر به پایتخت باشند. زیرساختهای بهداشتی را با شیوههای برونسپاری تقویت کنید.
وی معضل پسماند را یکی از بزرگترین چالشها مردم شمال کشور دانست و از وزیر کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست خواستار درمانی برای این درد مزمن شد.