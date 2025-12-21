به گزارش ایلنا، غلامرضا میرزایی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر اقتصاد، گفت: ملت صبور ایران همچنان با افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی روبرو هستند. نقش وزیر چیست و چه تمهیدی برای این وضع دارد؟

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر نفت، گفت: در مناطق سردسیر همچون چهارمحال و بختیاری تعرفه های گاز کمر مردم را شکسته است.

وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور، عنوان کرد: به سازمان محیط زیست دستور دهید به بهانه های واهی جلوی اجرای پروژه سد آق قلا را نگیرند. چرا به کشاورزان محروم منطقه رحم نمی کنید.

عضو مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در پایان خطاب به وزرای اقتصاد و خارجه درباره توجه به دسترنج کشاورزان در پایانه های مرزی که برای صادرات بوده و در حال نابودی است، تذکر داد.

