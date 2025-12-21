میرزایی در تذکر شفاهی:
وزیر اقتصاد برای جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی تدبیر کند
نماینده مردم بروجن در مجلس خواستار ورود جدی وزارت اقتصاد به موضوع افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی شد که مردم را دچار مشکلات عدیدهای کرده است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا میرزایی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر اقتصاد، گفت: ملت صبور ایران همچنان با افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی روبرو هستند. نقش وزیر چیست و چه تمهیدی برای این وضع دارد؟
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر نفت، گفت: در مناطق سردسیر همچون چهارمحال و بختیاری تعرفه های گاز کمر مردم را شکسته است.
وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور، عنوان کرد: به سازمان محیط زیست دستور دهید به بهانه های واهی جلوی اجرای پروژه سد آق قلا را نگیرند. چرا به کشاورزان محروم منطقه رحم نمی کنید.
عضو مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در پایان خطاب به وزرای اقتصاد و خارجه درباره توجه به دسترنج کشاورزان در پایانه های مرزی که برای صادرات بوده و در حال نابودی است، تذکر داد.