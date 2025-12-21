نقدعلی در تذکر شفاهی:
تذکر درباره دیده شدن بازنشستگان تأمین اجتماعی و رتبه بندی فرهنگیان در بودجه
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: بحث فرمانداری ویژه شهرستان و فرمانداری درچه جناب آقای وزیر کشور دستورات خوبی دادند تقاضامندم این موضوع را تصویب بفرمایند تا به نتیجه برسد، موضوع بانکها و وامهای تکلیفی مراجعات بسیاری از وام ازدواج، وام فرزندآوری است متأسفانه عمل نمیشود ریاست جمهوری، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مخاطب این تذکر بنده هستند و مسئله دیگر بحث بازنشستگان تأمین اجتماعی، فرهنگیان ۱۴۰۱ و رتبه بندی که باید در بودجه دیده بشود.
به گزارش ایلنا، محمد تقی نقدعلی در نشست علنی امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه رجب در تذکری شفاهی گفت: شکرگزاریم و جبهه ستایش به درگاه خدا میساییم که درب آسمان را باز کرد به بدی ما نگاه نکرد و رحمتهای واسعه خودش را نازل کرد گفت شهر خالی ز عشاق بود کز طرفی دستی از غیب برون آید و کاری بکند دست غیبی خدا امداد کرد.
وی ضمن تشکر از مردم شریف خمینی شهر و شهرهای حوزه انتخابیه بابت اینکه در این ایام سختی معیشت صبوری میکنند و همراهی میکنند با نظام اسلامی و دولتمردان افزود: تذکر بنده ابتدا به وزیر محترم راه است یک پل در شهرستان امروز ۱۵ سال است که با پیگیریها رو به اتمام بوده و حدود ۵ درصد آن باقی مانده است در این ایام بعد از بارشهای برف دو روز است مردم در ورودیهای این پل شهرک صنعتی درگیرند و گرفتارند تقاضا میکنم دستور بفرمایید آقای بازوند سریعاً تتمه بودجه قول داده را اختصاص بدهد و مردم شهرستان را از این وضعیت نجات بدهد.
نماینده مردم خمینی شهر بیان کرد: زمین بیمارستان ساعی، بیمارستانی که خیر بیش از تعهد خودش آن را اجرا کرده است حال امروز بودجه دولتی به خاطر یک دوگانگی بین هلال احمر و بحث سند زمین، روی زمین مانده است از وزیر بهداشت، سازمان برنامه و هلال احمر تقاضا دارم سرعت بورزند.
