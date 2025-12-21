خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقدعلی در تذکر شفاهی:

تذکر درباره دیده شدن بازنشستگان تأمین اجتماعی و رتبه بندی فرهنگیان در بودجه

تذکر درباره دیده شدن بازنشستگان تأمین اجتماعی و رتبه بندی فرهنگیان در بودجه
کد خبر : 1730834
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: بحث فرمانداری ویژه شهرستان و فرمانداری درچه جناب آقای وزیر کشور دستورات خوبی دادند تقاضامندم این موضوع را تصویب بفرمایند تا به نتیجه برسد، موضوع بانک‌ها و وام‌های تکلیفی مراجعات بسیاری از وام ازدواج، وام فرزندآوری است متأسفانه عمل نمی‌شود ریاست جمهوری، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مخاطب این تذکر بنده هستند و مسئله دیگر بحث بازنشستگان تأمین اجتماعی، فرهنگیان ۱۴۰۱ و رتبه بندی که باید در بودجه دیده بشود.

به گزارش ایلنا، محمد تقی نقدعلی در نشست علنی امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه رجب در تذکری شفاهی گفت: شکرگزاریم و جبهه ستایش به درگاه خدا می‌ساییم که درب آسمان را باز کرد به بدی ما نگاه نکرد و رحمت‌های واسعه خودش را نازل کرد گفت شهر خالی ز عشاق بود کز طرفی دستی از غیب برون آید و کاری بکند دست غیبی خدا امداد کرد.

وی ضمن تشکر از مردم شریف خمینی شهر و شهرهای حوزه انتخابیه بابت اینکه در این ایام سختی معیشت صبوری می‌کنند و همراهی می‌کنند با نظام اسلامی و دولتمردان افزود: تذکر بنده ابتدا به وزیر محترم راه است یک پل در شهرستان امروز ۱۵ سال است که با پیگیری‌ها رو به اتمام بوده و حدود ۵ درصد آن باقی مانده است در این ایام بعد از بارش‌های برف دو روز است مردم در ورودی‌های این پل شهرک صنعتی درگیرند و گرفتارند تقاضا می‌کنم دستور بفرمایید آقای بازوند سریعاً تتمه بودجه قول داده را اختصاص بدهد و مردم شهرستان را از این وضعیت نجات بدهد.

نماینده مردم خمینی شهر بیان کرد: زمین بیمارستان ساعی، بیمارستانی که خیر بیش از تعهد خودش آن را اجرا کرده است حال امروز بودجه دولتی به خاطر یک دوگانگی بین هلال احمر و بحث سند زمین، روی زمین مانده است از وزیر بهداشت، سازمان برنامه و هلال احمر تقاضا دارم سرعت بورزند.

 وی عنوان کرد: بحث فرمانداری ویژه شهرستان و فرمانداری درچه جناب آقای وزیر کشور دستورات خوبی دادند تقاضامندم این موضوع را تصویب بفرمایند تا به نتیجه برسد، موضوع بانک‌ها و وام‌های تکلیفی مراجعات بسیاری از وام ازدواج، وام فرزندآوری است متأسفانه عمل نمی‌شود ریاست جمهوری، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مخاطب این تذکر بنده هستند و مسئله دیگر بحث بازنشستگان تأمین اجتماعی، فرهنگیان ۱۴۰۱ و رتبه بندی که باید در بودجه دیده بشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن