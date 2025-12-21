به گزارش ایلنا، محمد منان رئیسی در نشست علنی امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه در تذکر شفاهی گفت: عنایت بفرمایید آنچه که امروز به وضوح مشهود است نوعی اهمال و سستی مفرط در اداره امور و بلکه رها شدگی و بی‌دولتی است در مسائل مختلف از اقتصاد و معیشت گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی به وضوح نوعی رها شدگی به چشم می‌خورد.

وی افزود: بنده شخصاً دیگر امید چندانی به برخی از مدیرانی که باید کار خود را انجام بدهند و نمی‌دهند ندارم مجلس هم که خانه ملت است الان متأسفانه بعد از حدود ۶ ماه از برخی از استیضاح برخی از دوستان دارن استخاره می‌کنند که استیضاح اعلام وصول کنند یا نکنند در این وضعیت اگر دلتان به حال مملکتتان می‌سوزد مردم ایران اگر دلتان به حال انقلابتان می‌سوزد همان چیزی که حضرت آقا فرمودند حلقه‌های میانی را تشکیل بدهید و خودتان بروید گروه‌های مطالبه‌گری را تشکیل بدهید و بزرگواران خودتان بروید گروه‌های مردمی را تشکیل بدهید و نگذارید خون ۳۰۰ هزار شهیدی که پای انقلاب ریخته شده این‌جوری هدر برود.

رئیسی تأکید کرد: خودتان وضعیت کشور را می‌بینید خدا رحمت کند حاج قاسم سلیمانی را فرمودند من آیت الله خامنه‌ای را خیلی مظلوم و تنها می‌بینم و من امروز شهادت می‌دهم که این مظلومیت و تنهایی ایشان را با گوشت و پوست و استخوان لمس می‌کنم.

انتهای پیام/